Los Olivos figura como el segundo distrito con más denuncias por extorsión de Lima Norte, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter. | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

Los Olivos figura como el segundo distrito con más denuncias por extorsión de Lima Norte, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter. | Foto: Composición LR/ Andina/ Difusión

Los Olivos es el segundo distrito de Lima Norte con más denuncias por extorsión, con 362 casos desde enero hasta el mes de septiembre, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (Mininter). Esto representa un aumento del 53,4 % en comparación con el periodo de 2024, en el que se se registraron 236 denuncias. Además, en comparación con todo el año 2024, se observa un incremento del 7,9 %, ya que en ese año se dieron 338 denuncias.

Esta lista la encabeza San Juan de Lurigancho (SJL), el distrito con más denuncias por extorsión en Lima Metropolitana. Estas cifras se reflejan en las constantes noticias sobre atentados contra transportistas, negocios y colegios, lo que exige medidas urgentes ante la creciente ola de criminalidad en el país. Las denuncias por extorsión aumentaron un 55 % en la capital en comparación con 2024, según las denuncias registradas en el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL).

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Por qué aumentaron las cifras de denuncias por extorsión en Los Olivos?

Para el alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo Oliva, en declaraciones a La República, los delitos por extorsión se incrementaron debido a que, en su momento, se levantó el estado de emergencia en Los Olivos, mientras que se mantenía en distritos aledaños, lo que podría haber generado un "efecto globo". "Eso ocurre cuando se realiza una presión con fuerzas de seguridad que ocupan espacios. Esto provoca que la delincuencia migre de la zona con mayor control a la zona 'más relajada' o menos supervisada", apuntó.

Por otra parte, el alcalde resaltó que en Los Olivos los vecinos sí denuncian y tienen confianza para hacerlo, a diferencia de otros distritos de Lima Norte como Comas, San Martín de Porres, Puente Piedra o Carabayllo. El burgomaestre lo asocia a la falta de confianza o al temor de los residentes para denunciar. "Son zonas mucho más liberadas, donde el hampa tuvo mucho control. Hay mafias, hay organizaciones bien establecidas", señaló.

José Manuel Saavedra, experto en seguridad y presidente de Misión de Ciudades Seguras, señaló a este medio que existen dos factores principales detrás del aumento de los casos de extorsión en Los Olivos. "Uno es la expansión territorial de las organizaciones criminales que cobran cupos. El segundo es la debilidad de los organismos de inteligencia, que no están abocados a realizar trabajos de desarticulación en zonas focalizadas". Señaló que preferiría un estado de emergencia enfocado en ciertos distritos y no en toda Lima, ya que los extorsionadores identifican estas zonas como 'fértiles' para llevar a cabo sus actos delictivos.

Asimismo, mencionó que no existe un buen trabajo articulado entre serenazgo, fiscalía y policía para realizar estas labores de captura de delincuentes. "Esto genera un vacío operativo. La gente quiere una respuesta rápida ante su emergencia". También declaró que las bandas criminales están migrando constantemente de un distrito a otro y que se debe fortalecer el trabajo de inteligencia, ya que los extorsionadores proporcionan una cuenta bancaria o de Yape para realizar las transacciones del cupo. Considera que, mediante una correcta labor de seguimiento, se puede identificar a las personas detrás de estas actividades. "Eso tiene un nombre y puede ser rápidamente detectado".

Estos casos, considera, se volvieron incontrolables en los últimos 12 meses debido a los ataques a los buses de transporte público y a los asesinatos de los choferes. "Esas son las muertes que más han impactado, junto con las de las organizaciones musicales. Una es la de Russo y la otra, la de Agua Marina". Además, mencionó que los números de denuncias por extorsión no reflejan realmente la cantidad de personas que sufren este delito, ya que existe desconfianza hacia las autoridades para resolver las denuncias, lo que lleva a las víctimas a no acudir a ellas.

PUEDES VER: Alcalde de Los Olivos propone toque de queda en tres zonas críticas del distrito debido a altos índices de inseguridad

¿Qué medidas está implementando la Municipalidad de Los Olivos para combatir la extorsión?

Felipe Castillo mencionó que, entre las medidas que implementan para combatir la extorsión, está comunicar a la Gerencia de Seguridad Ciudadana para que avise a las unidades especializadas. "Sobre todo, a la Policía Nacional del Perú y al Grupo Terna, para hacer seguimiento y desarrollar acciones en conjunto con el fin de desbaratar o detener bandas delincuenciales". Sin embargo, recalcó que estas decisiones dependen más del gobierno nacional que de uno local, aunque destacó que han realizado todas las funciones posibles que les permite la Ley Orgánica de Municipalidades.

Destacó la incorporación de 30 nuevas camionetas de serenazgo, así como de 100 motocicletas adicionales y una central de monitoreo. Asimismo, mencionó la implementación de una central destinada a la capacitación continua del personal de serenazgo de Los Olivos.

¿Cuáles son los distritos con más denuncias por extorsión, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadano del Mininter?

San Juan de Lurigancho: 1.174

Comas: 576

Villa el Salvador: 412

Los Olivos: 362

San Martín de Porres: 359

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.