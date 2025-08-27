HOYSuscripcion LR Focus

Ciberdelincuentes clonan tu voz y vacían tus cuentas: la nueva modalidad de estafa con inteligencia artificial

Más de 4.000 denuncias por delitos cibernéticos han sido registradas en Perú este año. Ahora, una nueva modalidad preocupa: la clonación de voz mediante inteligencia artificial. "Basta con 15 o 30 segundos", indican especialistas.

Recientemente, varios ciudadanos han denunciado estafas y afectaciones en sus cuentas luego de sospechosas llamadas por parte de inescrupulosos. Sin embargo, pocos conocen un nuevo tipo de estafa en la que este contacto telefónico tiene un propósito aún más preocupante: grabar tu voz para suplantarte. Esta nueva modalidad es conocida como pishing.

Con apenas 30 segundos de conversación, las bandas de ciberdelincuentes pueden capturar suficientes muestras para replicar tu voz usando inteligencia artificial. Luego, esa versión clonada puede ser empleada para acceder a cuentas bancarias, realizar transferencias o engañar a instituciones en tu nombre. "Debemos tener mucho cuidado y no entablar una conversación durante estas llamadas. Basta con 15 o 30 segundos para recopilar cierta información o simplemente grabar tu voz", indicó un especialista a Latina.

Utilizan inteligencia artificial como herramienta del fraude

Según la División de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía nacional, hasta agosto de este año se han recibido más de 4.000 denuncias por delitos informáticos. Uno de los más frecuentes es el uso de inteligencia artificial para crear voces falsas que imitan a la víctima con notable precisión. "Una vez tienen tu voz, pueden subirla a alguna de estas herramientas informáticas y clonarla para, posteriormente, simular una llamada tuya a tu entidad financiera y hacerse pasar por ti", agregó Yamil Quiñones para el medio.

Estas réplicas digitales son utilizadas para comunicarse con entidades bancarias, validando transacciones o suplantando identidades. En algunos casos, los estafadores incluso se comunican con familiares o contactos de la víctima, simulando emergencias o solicitudes urgentes de dinero.

También podrían utilizar tus redes sociales

Tener una grabación de voz no es suficiente para concretar un fraude. Muchas veces, los estafadores complementan esta técnica con información obtenida de redes sociales: nombres de familiares, fechas clave, direcciones o rutinas diarias. Con esos datos construyen un perfil convincente que refuerza la suplantación.

Otro mecanismo habitual es el envío de enlaces maliciosos enviados por mensaje o correo que llevan a formularios falsos donde la víctima entrega claves o códigos. Por eso, los expertos insisten en no compartir información sensible por teléfono y reportar inmediatamente cualquier comunicación sospechosa. José Zavala, director de Ciberdelincuencia de la PNP, alertó que: "Muchas veces, mediante un mensaje malicioso les indican ingresar a una página, brindar un código secreto o simplemente dar información que para ellos es importante".

Recomendaciones ante estafa cibernética

  • No compartir información personal o bancaria por teléfono, redes sociales o enlaces desconocidos.
  • Verificar la identidad de las personas, aunque parezca ser de una empresa u operador confiable.
  • No hacer clic en enlaces sospechosos ni descargar archivos de fuentes no oficiales.
  • Activa la autenticación en dos pasos en tus cuentas, ya sea correo, redes, cuentas bancarias.
  • Mantén actualizado el software y antivirus en el celular y la computadora.
  • No conectes dispositivos desconocidos a tus equipos.
  • Desconfía de ofertas demasiado buenas o urgencias que te presionen a actuar con rapidez.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

