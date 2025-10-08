HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a 3 hombres tras ser llevados a descampado de Chuquitanta en San Martín de Porres: vecinos oyeron disparos

Vecinos de la zona La Muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres, reportaron haber oído hasta 20 disparos. Demandan presencia policial ante la falta de alumbrado público.

Triple asesinato en San Martín de Porres ha conmocionado a los vecinos de la zona de Chuquitanta.
Triple asesinato en San Martín de Porres ha conmocionado a los vecinos de la zona de Chuquitanta. | Francisco Erazo/La República

Triple crimen en San Martín de Porres. En las primeras horas de este miércoles 8 de octubre, se reportó el hallazgo de tres cuerpos sin vida en la zona de La Muralla de Chuquitanta. Se trata de tres hombres que habrían sido llevados a este descampado del distrito para ser asesinados. La escena fue reportada por vecinos, quienes dieron aviso a la Policía, sin embargo, aún se desconoce la identidad de las víctimas.

Al lugar ha llegado la Policía de Criminalística para las diligencias del caso, así como personal de Serenazgo. Los vecinos declararon que los disparos se oyeron alrededor de las 3 a. m. y que, pese a que es la primera vez de un triple crimen en la zona, el hallazgo de cuerpos sin vida es algo cotidiano. "No hay seguridad, estamos olvidados, no tenemos ni luz, nos cuidamos entre vecinos", declaró una testigo a La República.

Cerca de 20 disparos

Los primeros testimonios indican que fueron alrededor de 20 disparos los que se oyeron la madrugada de este miércoles en Chuquitanta. Mientras que la Policía de Homicidios continúa recogiendo las declaraciones de testigos, se pudo evidenciar que uno de los cuerpos recibió hasta 10 impactos de bala. Es preciso mencionar que el lugar es una zona agrícola poco concurrida por transeúntes.

En tanto, otros vecinos mencionaron que a menos de cinco minutos del lugar del crimen, hay terminales de empresas de transporte de líneas como Etupsa, Evifasa y 'La 1'.

