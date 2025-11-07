HOYSuscripcion LR Focus

Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Sociedad

‘Overpass Lima’: The Hub responsabiliza a Kai de EXO por cancelación del evento tras quejas de fanáticos

La productora The Hub enfrenta un procedimiento sancionador de Indecopi por posibles infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor tras quejas de fanáticos que esperan la devolución de su dinero tras la cancelación del 'Overpass Lima'.

Fanáticos del K-Pop continúan esperando el pronunciamiento de The Hub ante la situación.
Fanáticos del K-Pop continúan esperando el pronunciamiento de The Hub ante la situación. | Foto: The Hub / ATV | Composición: La República

El festival ‘Overpass Lima’, que prometía reunir a reconocidos artistas del K-Pop en el Estadio San Marcos, fue cancelado tras semanas de alteraciones en los precios, en la alineación original y quejas de fanáticos en medios de comunicación y redes sociales. La productora, The Hub Events S.A.C., actualmente enfrenta un procedimiento sancionador de oficio por parte de Indecopi, mientras la controversia incrementa por declaraciones recientes que responsabilizan al artista Kai, integrante de EXO, de la cancelación.

lr.pe

Kai de EXO en ‘Overpass Lima’: “su ausencia afectó la realización del evento”, afirma The Hub

“La cancelación se debió a que el artista principal, Kai, no se presentó al país. Su ausencia afectó directamente la realización del evento”, mencionó Ana Paola Gutiérrez, quien fue contactada vía telefónica por el programa ‘Arriba Mi Gente’ de Latina como representante legal de The Hub. Indicó, además, que cuentan con una póliza no-show de una aseguradora (Rímac Seguros, acorde a comunicados emitidos por la empresa en redes sociales) que debía haberse activado automáticamente, pero eso no ocurrió.

Gutiérrez añadió que luego de la cancelación de Kai, el artista principal, Minho de SHINee y Youngjae de GOT7 decidieron hacer lo mismo. “A ellos se les ha pagado el 100% de sus honorarios y todo estaba a puertas para que ellos llegaran al país. Se hicieron todas las actividades migratorias para que ellos ingresaran, simplemente no llegaron”, comentó.

Públicamente, confirmó la devolución de “hasta el último sol” de la inversión de los fanáticos, pero que, considerando que se encuentran en un proceso legal, no puede mencionar una fecha en específico hasta después de la reunión que The Hub tendrá con Indecopi.

lr.pe

‘Overpass Lima’: de la reprogramación a la cancelación

El evento debía haberse realizado el 11 de septiembre, pero fue pospuesto tres días antes por “factores externos a la organización, los cuales impidieron completar en el plazo previsto ciertas coordinaciones técnicas, artísticas y administrativas con las agencias y entidades involucradas”, según informó la empresa. Semanas después, The Hub anunció la cancelación definitiva, indicando que se realizarán las devoluciones correspondientes en un plazo máximo de “quince días hábiles contados a partir de la solicitud presentada por el consumidor”. Sin embargo, fanáticos denuncian que siguen sin recibir su dinero.

Ante la cantidad de reclamos en medios de comunicación y redes sociales, Indecopi informó que inició un procedimiento sancionador de oficio contra The Hub por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor. La institución recordó que las empresas deben respetar las condiciones ofrecidas y garantizar la devolución del dinero cuando el servicio no se brinda.

lr.pe

Fanáticos del K-Pop se reunirán para exigir transparencia y soluciones ante la cancelación del ‘Overpass Lima’

Clubs de fans de SHINee, EXO, GOT7 y más piden a los fanáticos afectados “continuar alzando la voz” y los invitan, a través de redes sociales, a realizar un plantón este sábado 8 de noviembre en el Campo de Marte, a las 2:00 p. m., con la finalidad de exigir la devolución de su dinero de manera colectiva.

Fanáticos exigen devoluciones y pronunciamiento de parte de The Hub Events S.A.C | Foto: EXO-L Union, SHINee Perú y GOT7 Perú

Fanáticos exigen devoluciones y pronunciamiento de parte de The Hub Events S.A.C | Foto: EXO-L Union, SHINee Perú y GOT7 Perú

The Hub se pronuncia tras quejas de fanáticos luego de la cancelación del 'Overpass Lima'

La empresa, a través de historias en redes sociales, emitió un comunicado en el que reafirma la cancelación del evento debido a “causas totalmente ajenas a la organización, relacionadas con la no presentación del artista principal”, por lo que, como plan de contingencia, se habría contratado una póliza de seguro No Show para respaldar la inversión de los fanáticos. Sin embargo, indica que Rímac Seguros la declaró improcedente, por lo que, decidió interponer una denuncia ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) e Indecopi.

The Hub, además, aseguró que en las próximas semanas estaría brindando información acerca del avance legal del proceso.

Comunicado emitido por The Hub vía historias de Instagram, el último 7 de noviembre. | Foto: The Hub

Comunicado emitido por The Hub vía historias de Instagram, el último 7 de noviembre. | Foto: The Hub

