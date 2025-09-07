Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

Una clienta denunció haber encontrado un pedazo de vidrio dentro de su chilcano de pescado en la Cevichería Carajito Picante E.I.R.L, en el departamento de La Libertad. El incidente, que pudo haber ocasionado consecuencias graves para la salud, derivó en una denuncia ante el Indecopi, que a través de la Resolución Final N° 0606-2025/INDECOPI-LAL impuso una multa de más de S/25.000 y ordenó el pago de los costos del procedimiento.

Indecopi sanciona a cevichería con S/26.750

El 15 de octubre de 2024, Flora Machtynger acudió a la cevichería Carajito Picante E.I.R.L. junto a familiares y pidió un chilcano de pescado. Tras detectar una esquirla de vidrio, al probar el plato, reclamó al personal del local, pidió el libro de reclamaciones y denunció haber recibido un trato poco cordial. Asimismo, señaló que el restaurante le exigió pagar la cuenta pese al grave incidente.

En noviembre, la clienta formalizó su denuncia ante el Indecopi, solicitando una sanción ejemplar y una indemnización de S/50.000 por los riesgos a su salud y el maltrato recibido. La cevichería respondió en febrero de 2025 ante la entidad a cargo de la defensa de los derechos de los consumidores que todos los insumos empleados estaban sellados y que ofrecieron disculpas, reemplazar el plato, el cual ya estaba consumido en un 80% –según mencionaron–, y trasladarla a la clínica Sanna o San Pablo, la cual fue rechazada por la afectada.

Tras varios meses de investigación, en junio de 2025, la Secretaría Técnica del Indecopi identificó indicios de infracción al artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige que los alimentos sean seguros para el consumo. En ese sentido, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad resolvió imponer una multa de 5 UIT, equivalente a S/26.750, además del pago de costas y costos del procedimiento, dejando al restaurante inscrito en el Registro de Infracciones y Sanciones por un periodo de cuatro años.

Cevichería Carajito Picante tendrá que pagar S/26.750 tras ser multado por Indecopi. Foto: Carajito Picante.

Descargos de la cevichería Carajito Picante E.I.R.L.

Tras ser notificada de la denuncia presentada por Flora Machtynger, la cevichería Carajito Picante E.I.R.L. presentó sus descargos ante el Indecopi, la cual compartió con La República, en las que rechazan la acusación de haber servido un chilcano de pescado con una esquirla de vidrio. En su defensa, la empresa argumentó que resulta materialmente imposible que un objeto de esa naturaleza se haya incorporado en la preparación, pues todos los insumos llegan sellados de los proveedores y son manipulados bajo protocolos que, según sostienen, evitan cualquier tipo de contaminación.

El establecimiento también señaló que la clienta continuó consumiendo el plato luego del supuesto hallazgo y de hacer que tiraran la esquirla de vidrio a la basura. A pesar de que se le ofreció atención médica en clínicas cercanas, la afectada decidió rechazarla, lo que para la defensa confirmaría que no hubo lesión alguna. Asimismo, remarcaron que se brindaron disculpas y la opción de reemplazar el platillo, pero que estas acciones forman parte de sus políticas de atención al cliente y no representan una admisión de responsabilidad.

Otro punto enfatizado en sus descargos fue que, en el proceso, se pretendió exigirles demostrar un hecho negativo; es decir, probar que el vidrio nunca estuvo en la bebida— lo que calificaron como una “prueba diabólica”, al exigirles la grabación de las cámaras de seguridad del 15 de octubre de 2024. La empresa además cuestionó que no se valorara el testimonio de su personal, presente durante el incidente, quienes podrían dar fe de lo sucedido.

Finalmente, la cevichería sostuvo que la denunciante habría planteado, mediante conciliación, una indemnización de S/100.000, luego reducida a S/40.000, pese a no existir un daño físico comprobado, lo que según alega la empresa evidencia que la supuesta afectación era solo potencial. Por estas razones, insistieron en que no hubo infracción ni dolo por parte del restaurante y solicitaron que el caso fuera archivado, aunque la resolución final de Indecopi terminó imponiéndoles una multa de 5 UIT.