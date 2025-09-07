HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años
Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     Fallece periodista Jaime Chincha a los 48 años     
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela
Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     Perú a la final del 'Mundial de desayunos': enfrentará a Venezuela     
Economía

Indecopi multa con más de S/25.000 a cevichería por servir un pedazo de vidrio en un chilcano

El incidente ocurrió en octubre de 2024, cuando la afectada reclamó al personal del local por encontrar una esquirla de vidrio en su plato y denunció un trato poco cordial. También solicitó una indemnización de S/100.000 por los riesgos a su salud.

Indecopi multa con 5 UIT a cevichería por servir una esquirla de vidrio en un chilcano
Indecopi multa con 5 UIT a cevichería por servir una esquirla de vidrio en un chilcano | Foto: composición LR/Andina/comida-peruana

Una clienta denunció haber encontrado un pedazo de vidrio dentro de su chilcano de pescado en la Cevichería Carajito Picante E.I.R.L, en el departamento de La Libertad. El incidente, que pudo haber ocasionado consecuencias graves para la salud, derivó en una denuncia ante el Indecopi, que a través de la Resolución Final N° 0606-2025/INDECOPI-LAL impuso una multa de más de S/25.000 y ordenó el pago de los costos del procedimiento.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Indecopi sanciona a cevichería con S/26.750

El 15 de octubre de 2024, Flora Machtynger acudió a la cevichería Carajito Picante E.I.R.L. junto a familiares y pidió un chilcano de pescado. Tras detectar una esquirla de vidrio, al probar el plato, reclamó al personal del local, pidió el libro de reclamaciones y denunció haber recibido un trato poco cordial. Asimismo, señaló que el restaurante le exigió pagar la cuenta pese al grave incidente.

PUEDES VER: Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

lr.pe

En noviembre, la clienta formalizó su denuncia ante el Indecopi, solicitando una sanción ejemplar y una indemnización de S/50.000 por los riesgos a su salud y el maltrato recibido. La cevichería respondió en febrero de 2025 ante la entidad a cargo de la defensa de los derechos de los consumidores que todos los insumos empleados estaban sellados y que ofrecieron disculpas, reemplazar el plato, el cual ya estaba consumido en un 80% –según mencionaron–, y trasladarla a la clínica Sanna o San Pablo, la cual fue rechazada por la afectada.

Tras varios meses de investigación, en junio de 2025, la Secretaría Técnica del Indecopi identificó indicios de infracción al artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige que los alimentos sean seguros para el consumo. En ese sentido, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en La Libertad resolvió imponer una multa de 5 UIT, equivalente a S/26.750, además del pago de costas y costos del procedimiento, dejando al restaurante inscrito en el Registro de Infracciones y Sanciones por un periodo de cuatro años.

Cevichería Carajito Picante tendrá que pagar S/26.750 tras ser multado por Indecopi. Foto: Carajito Picante.

Cevichería Carajito Picante tendrá que pagar S/26.750 tras ser multado por Indecopi. Foto: Carajito Picante.

Descargos de la cevichería Carajito Picante E.I.R.L.

Tras ser notificada de la denuncia presentada por Flora Machtynger, la cevichería Carajito Picante E.I.R.L. presentó sus descargos ante el Indecopi, la cual compartió con La República, en las que rechazan la acusación de haber servido un chilcano de pescado con una esquirla de vidrio. En su defensa, la empresa argumentó que resulta materialmente imposible que un objeto de esa naturaleza se haya incorporado en la preparación, pues todos los insumos llegan sellados de los proveedores y son manipulados bajo protocolos que, según sostienen, evitan cualquier tipo de contaminación.

El establecimiento también señaló que la clienta continuó consumiendo el plato luego del supuesto hallazgo y de hacer que tiraran la esquirla de vidrio a la basura. A pesar de que se le ofreció atención médica en clínicas cercanas, la afectada decidió rechazarla, lo que para la defensa confirmaría que no hubo lesión alguna. Asimismo, remarcaron que se brindaron disculpas y la opción de reemplazar el platillo, pero que estas acciones forman parte de sus políticas de atención al cliente y no representan una admisión de responsabilidad.

Otro punto enfatizado en sus descargos fue que, en el proceso, se pretendió exigirles demostrar un hecho negativo; es decir, probar que el vidrio nunca estuvo en la bebida— lo que calificaron como una “prueba diabólica”, al exigirles la grabación de las cámaras de seguridad del 15 de octubre de 2024. La empresa además cuestionó que no se valorara el testimonio de su personal, presente durante el incidente, quienes podrían dar fe de lo sucedido.

Finalmente, la cevichería sostuvo que la denunciante habría planteado, mediante conciliación, una indemnización de S/100.000, luego reducida a S/40.000, pese a no existir un daño físico comprobado, lo que según alega la empresa evidencia que la supuesta afectación era solo potencial. Por estas razones, insistieron en que no hubo infracción ni dolo por parte del restaurante y solicitaron que el caso fuera archivado, aunque la resolución final de Indecopi terminó imponiéndoles una multa de 5 UIT.

Notas relacionadas
Indecopi multó a Plaza Vea por más de S/25.000 tras dejar a un cliente atrapado por horas en un ascensor defectusoso

Indecopi multó a Plaza Vea por más de S/25.000 tras dejar a un cliente atrapado por horas en un ascensor defectusoso

LEER MÁS
¡Atención! Indecopi alerta peligro por uso de crema facial y retiran todas sus unidades del mercado

¡Atención! Indecopi alerta peligro por uso de crema facial y retiran todas sus unidades del mercado

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
Yape incorpora nuevas modalidades para ingresar a la aplicación sin poner tu clave de 6 dígitos en 2025: ¿cuáles son y cómo activarlas?

Yape incorpora nuevas modalidades para ingresar a la aplicación sin poner tu clave de 6 dígitos en 2025: ¿cuáles son y cómo activarlas?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

Banco de la Nación publica cronograma de pagos en septiembre 2025: fechas para trabajadores y pensionistas públicos

LEER MÁS
¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

¿Te toca cobrar el Fonavi 2025 en septiembre? Consulta con tu DNI si estás en la lista oficial para este mes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

Cajas municipales triplican ganancias y superan los S/398 millones: ¿Qué entidad financiera dio el salto?

LEER MÁS
Perú arriesga inversiones pese a que Alemania duplicará su demanda de cobre al 2035

Perú arriesga inversiones pese a que Alemania duplicará su demanda de cobre al 2035

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: MEF anuncia que observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

Retiro AFP 2025: MEF anuncia que observará ley si el Congreso aprueba nueva liberación de fondos

LEER MÁS
¿Se hereda la deuda de un familiar? Lo que debes saber con la nueva norma de la SBS

¿Se hereda la deuda de un familiar? Lo que debes saber con la nueva norma de la SBS

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

EUROKARTS

EUROKART: Sesión en Circuito Explanada Olguín Jockey Plaza. Válido de Lunes a Sábado

PRECIO

S/ 24.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Economía

Precio del dólar en Perú hoy jueves 4 de septiembre ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Ministerio de Justicia sanciona a Alfin Banco con S/669.000 por uso indebido de datos personales

Retiro AFP en Congreso: Guido Bellido empuja predictamen, Cavero reclama expertos y MEF pide no sacrificar la pensión de S/600

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota