Sociedad

Madre de ‘Maldito Cris’ afirma que el coronel Víctor Revoredo le ofrecía dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

Durante una audiencia, Keyis González aseguró que el coronel intentó sobornarla para entregar a la conocida como ‘La Bebecita del crimen’, aunque reconoció no tener pruebas que respalden su denuncia.

Acusan al coronel PNP de haber sobornado a madre del 'Maldito Cris'. Foto: composición LR.
Acusan al coronel PNP de haber sobornado a madre del 'Maldito Cris'. Foto: composición LR.

Keyis Belén González Astudillo, la madre de Christian Brayan Orellana Curi, alias ‘Maldito Cris’, abatido durante un operativo en 2023, y presunto integrante del Tren de Aragua, ha acusado públicamente al coronel PNP Víctor Revoredo por haber intentado sobornarla a cambio de obtener información sobre Wanda del Valle, expareja de su hijo.

Según su declaración, el oficial le habría ofrecido dinero y beneficios a cambio de colaboración. "(El motivo era) que le entregara a Wanda o si no me quitaría el niño y lo llevaría a un reformatorio (...) pero el coronel me ofrecía dinero que le entregara a Wanda”, indicó la mujer durante la audiencia relacionada con los delitos de conspiración y ofrecimiento de sicariato por los cuales es procesada Del Valle, apodada ‘La bebecita del crimen’.

Keyis González admite no tener pruebas contra coronel PNP

Durante la diligencia, coordinada por la fiscal Gabriela Pascual, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Juan de Lurigancho, la madre de Christian Brayan confirmó que no tiene manera de probar los ofrecimientos. “No tengo cómo corroborarlo porque en el momento no podía grabarlo ni tenía mi teléfono, pero me amedrentó bastante en el departamento donde vivía. Incluso en ocasiones me dijo que se lo entregara y solo ella iba a pasar nueve meses detenida”, agregó.

González Astudillo fue detenida durante la noche de Halloween en un operativo realizado dentro de una discoteca de San Martín de Porres. En el lugar, también se capturaron a 13 sujetos vinculados a la organización criminal 'Los Chamos del Carro Azul', dedicada a la explotación sexual y tráfico de drogas. Producto del operativo, se incautaron municiones, un arma y droga. Además, se rescató a 68 víctimas (entre ellas, dos menores de edad).

Caso Wanda del Valle: testigo revela coacción

Las contradicciones y acusaciones Víctor Revoredo continúan. Según la declaración de Luis Castaño Flores, uno de los testigos clave en el caso contra Wanda del Valle Bermúdez, acusada de ser la autora intelectual del atentado contra el coronel PNP, este habría cambiado su versión y confesado haber sido presionado para declarar en contra de la conocida como la 'Bebecita del crimen'.

Durante el juicio oral, Castaño aseguró ante el tribunal que su testimonio inicial fue obtenido bajo coacción y señaló directamente al coronel Revoredo y a dos capitanes de la PNP como responsables. “Yo me sentía coaccionado, me sentía presionado al responder”, manifestó, según informó Latina Noticias.

El proceso judicial contra Del Valle Bermúdez comenzó en 2023. La acusada fue capturada en Colombia y posteriormente extraditada al Perú en diciembre del año pasado. Es investigada por su presunta participación en el cobro de extorsiones a comerciantes, el tráfico y distribución de armas, la coordinación con sicarios y su implicación en redes de trata de personas que explotaban sexualmente a mujeres colombianas y venezolanas en distintos países de la región.

