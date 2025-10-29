Pasajero de bus graba preciso momento en que encañonan y roban camioneta en San Juan de Miraflores

Sujetos encañonaron y robaron un auto en San Juan de Miraflores a plena luz del día. | Foto: Composición LR/ Difusión

Sujetos encañonaron y robaron un auto en San Juan de Miraflores a plena luz del día. | Foto: Composición LR/ Difusión

Un pasajero de un bus grabó el momento exacto en que unos sujetos encañonaron y robaron un auto en la avenida Miguel Iglesias, en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM), cerca del hospital María Auxiliadora. Los demás testigos se mostraron sorprendidos por el hecho que presenciaban y lamentaron el robo que sufría la víctima, identificada como Luis Alberto Cuéllar.

El dueño del vehículo informó al personal de Serenazgo del distrito sobre lo ocurrido, por lo que se inició una persecución para recuperar el auto. En videos captados por cámaras de seguridad se observó a los serenos movilizarse por la zona con el objetivo de atrapar a los delincuentes y devolver la camioneta Hilux a su propietario. El hecho ocurrió este miércoles 29 de octubre, aproximadamente a las 7.00 a. m.

Delincuentes abandonan auto y huyen en SJM

En un momento, los delincuentes abandonaron el auto en una zona alejada y huyeron de la escena. Minutos después, el personal de Serenazgo que realizó la persecución llegó hasta el lugar donde estaba el vehículo para devolverlo a su propietario. El sujeto se mostró agradecido con las autoridades por haber recuperado su medio de transporte.

En las calles había motos y automóviles que resguardaban la zona para evitar que alguien interfiriera en el lugar de los hechos. Testigos señalaron también que los delincuentes, al momento de robar el vehículo, realizaron disparos al aire.

