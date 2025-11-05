HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Así avanza la construcción de la nueva vía rápida que conectará SJM y VMT en 40 minutos: obra de S/220 millones busca mejorar el tránsito

El proyecto de la MML incluye tres pasos a desnivel y la ampliación de la vía a tres carriles. Se prevé que facilite el tránsito en una zona congestionada, beneficiando a 700.000 vecinos de Lima.

Avanza la construcción de nueva vía rápida Juan Pablo II en Lima Sur
Foto: composición LR/MML

Una nueva vía rápida se abre paso en el sur de Lima con el objetivo de reducir la congestión vehicular y mejorar la conexión entre los distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, ahorrando más de 40 minutos. El proyecto, conocido como Pista Nueva y ubicado en la avenida Juan Pablo II, contempla una extensión de 4,96 kilómetros e incluye la construcción de tres pasos a desnivel.

Con una inversión aproximada de 220 millones de soles, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), continúa con la ejecución de las obras con un avance del 40%. La comuna capitalina destacó que esta infraestructura permitirá agilizar el tránsito en una de las zonas más congestionadas de la capital, incorporando tecnología de última generación para optimizar la movilidad y beneficiar directamente a 700.000 vecinos.

Enorme forado en la avenida Brasil pone en riesgo a transportistas y peatones pese a trabajos recientes de remodelación

lr.pe

Avanza la construcción de nueva vía rápida Juan Pablo II

El tramo intervenido se extiende entre la avenida Central y la avenida 26 de Noviembre, e incluye la construcción de pasos a desnivel elevado y la ampliación de la vía a tres carriles por sentido, con pavimento rígido en un área de 117.905 metros cuadrados. Esta obra permitirá mejorar la transitabilidad y descongestionar el tráfico en una de las principales arterias de Lima Sur.

Avanza la construcción de la Pista Nueva Juan Pablo II en Lima con tecnología de última generación. Foto: MML

Foto: MML

El proyecto, que se ejecuta bajo la modalidad fast track, también contempla la rehabilitación de 23.164 m² de veredas, 2.537 m² de pavimento adoquinado y 3.898 m² de berma lateral, además de la implementación de una ciclovía de 2.458 m². Actualmente, los trabajos se concentran en el encofrado de vigas y diafragmas de los tres viaductos principales, así como en la construcción de rampas, accesos y la pavimentación de vías auxiliares.

Con una inversión superior a los S/ 220 millones (S/ 220.393.739), la obra —a cargo del Consorcio Vial Pista Nueva— tiene un plazo de ejecución de 18 meses y se prevé que culmine en agosto de 2026. Además, el proyecto incluye la instalación de señalización horizontal y vertical, la reubicación de 20 semáforos y el tratamiento paisajístico de áreas verdes, con el objetivo de ofrecer una infraestructura moderna y segura para los vecinos de Lima Sur.

Megaobra en Lima Sur incorporará viaductos elevados con tecnología mexicana para mejorar la movilidad. Foto: MML

Foto: MML

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: vecinos reportan que no les notificaron

lr.pe

Nueva vía en Lima Sur incorporará tecnología mexicana para construir tres viaductos elevados

El componente principal de esta megaobra es la construcción de tres pasos a desnivel elevados (viaductos) que utilizarán tecnología mexicana de última generación. El primero estará ubicado en la intersección de las avenidas Juan Pablo II y San Juan, con una longitud de 135 metros. El segundo, el más extenso del proyecto, se edificará en el cruce con la avenida José Carlos Mariátegui y alcanzará los 495 metros, mientras que el tercero se construirá en la avenida Villa María, con una extensión de 270 metros.

Por su parte, el grupo mexicano Tradeco participa en el proyecto aportando su experiencia técnica mediante el uso de vigas tipo Nebraska (NU), elaboradas con hormigón pretensado. Esta tecnología permite acelerar los plazos de ejecución, reducir los costos y aumentar la durabilidad de la infraestructura, según explicó Alfonso Sánchez, director de infraestructura de la empresa.

