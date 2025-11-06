Un extorsionador fue a cobrarle un cupo a una comerciante, pero ella le respondió que no le entregaría su dinero. | Foto: Composición LR/ Panamericana

Una comerciante de Villa María del Triunfo (VMT) se enfrentó a extorsionadores que le exigían el pago de un cupo de S/ 20.000 y que incluso acudieron hasta su negocio para intimidarla. “No te debo ni un sol”, exclama la comerciante con indignación y cansada de la situación mientras filma al individuo que, con casco y acento extranjero, buscaba intimidarla en su propio local. Los testigos de la zona quedaron sorprendidos ante el incidente.

Según denunció, los delincuentes también le enviaron mensajes amenazantes por WhatsApp, advirtiéndole que conocían su información personal y que “estaba cavando su tumba”. A raíz de las constantes amenazas, la madre de familia se vio obligada a cerrar uno de sus locales. “Tengo miedo”, declaró a Panamericana Televisión.

Las extorsiones se registran desde julio de 2025 y la mujer ya presentó la denuncia ante las autoridades; sin embargo, pese a que el año está por terminar, hasta el momento no se han obtenido resultados. “En veinte años que llevo trabajando como comerciante, nunca me había pasado esto”, señaló. Todo comenzó cuando un sujeto de nacionalidad extranjera se le acercó para cobrarle una supuesta deuda. Al negarse a pagar, la mujer se enteró días después de que unos individuos preguntaban a los dueños de otros locales por información personal suya.

Comerciante de VMT presentó pruebas a Depincri

La comerciante de Villa María del Triunfo presentó pruebas ante la Depincri (Departamento de Investigación Criminal) del distrito, donde mostró videos de las cámaras de seguridad que registran a los extorsionadores y los números de sus celulares. Incluso, en una de las grabaciones, se observa a uno de ellos llegar para cobrarle el cupo; pero, al notar que no recibiría el dinero, el sujeto robó algunos productos de su negocio y se retiró con una mujer que lo esperaba afuera en una motocicleta.

Hasta el momento, las autoridades no le han informado de ningún avance en su caso. El fin de semana, uno de los delincuentes le envió información sobre cada uno de los integrantes de su familia. “Sabemos dónde trabaja tu hijo. Van a empezar a ir a tus puestos y no te van a hablar de buena manera. Aquí no estamos jugando”, se lee en el mensaje que recibió en su celular. Los extorsionadores también le advirtieron que quemarían su casa si no pagaba y que la Policía no la ayudaría. “A veces llamo a la comisaría de José Gálvez. No tengo una hora fija para salir, porque ellos saben a qué hora entro y salgo. Ya no sé qué hacer”, expresó la mujer.

Canales de ayuda en caso de extorsión

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos; solo debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.