HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
Sociedad

Policía halla en Cusco maquinaria pesada que fue robada en Huancayo

El vehículo fue adquirido por un ciudadano que habría sido víctima de estafa. La Policía sigue las pistas que clarifiquen cómo la unidad terminó en Cusco.

Maquinaria recuperada permanece en custodia de unidad policial. Foto: Luis Álvarez - La República.
Maquinaria recuperada permanece en custodia de unidad policial. Foto: Luis Álvarez - La República.

Una pala mecánica reportada como robada en la ciudad de Huancayo fue recuperada por la Policía Nacional en Cusco. Según informó el jefe del Departamento de Robo de Vehículos, alférez PNP Wilson Villavicencio, durante un operativo en el distrito de San Jerónimo se detuvo inicialmente a la persona que tenía en su poder el vehículo.

"El intervenido presentó un documento de compra y venta privada. Sin embargo, tras las diligencias correspondientes y la revisión del caso junto con la Fiscalía, se determinó su libertad, al comprobarse que habría sido víctima de una presunta estafa, pues habría adquirido el bien de buena fe sin conocer su procedencia ilícita", dijo el mando policial.

TE RECOMENDAMOS

PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Cusco: fiscalía alerta estafas a turistas mediante cambio de titularidad de líneas telefónicas

lr.pe

Las investigaciones señalan que la maquinaria habría pasado por dos propietarios, antes de llegar a Cusco. Villavicencio explicó que se ha identificado a las personas que intervinieron en las transacciones y que la investigación se desarrolla en la unidad policial de Huancayo, donde se originó la denuncia por hurto.

Las pistas que sigue la Policía

Un hecho llamativo es que el traslado del equipo desde Huancayo a Cusco habría sido realizado por la expareja del denunciante.

Por el momento, la maquinaria recuperada permanece retenida en las instalaciones de la unidad policial, a la espera de la confirmación de incautación por parte del Ministerio Público.

El oficial recomendó verificar siempre la procedencia de los vehículos o maquinarias de segundo uso antes de realizar cualquier compra. Indicó que el Departamento de Robo de Vehículos realiza revisiones técnicas y de identificación vehicular, para garantizar que las unidades no tengan antecedentes de robo ni irregularidades en sus documentos.

Notas relacionadas
Cusco se consolida como importante destino turístico del Perú tras recibir la distinción Jerarquía 4

Cusco se consolida como importante destino turístico del Perú tras recibir la distinción Jerarquía 4

LEER MÁS
"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

LEER MÁS
Municipalidad del Cusco evalúa acciones legales tras encierro de fiscalizadoras en operativo a local clandestino

Municipalidad del Cusco evalúa acciones legales tras encierro de fiscalizadoras en operativo a local clandestino

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a colectivero en Chosica: recibió tres impactos de bala cuando conducía una minivan hacia Huachipa

Asesinan a colectivero en Chosica: recibió tres impactos de bala cuando conducía una minivan hacia Huachipa

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

LEER MÁS
Detienen a 30 efectivos del Ejército que habrían utilizado recursos del Estado para desmontar un circo en Arequipa

Detienen a 30 efectivos del Ejército que habrían utilizado recursos del Estado para desmontar un circo en Arequipa

LEER MÁS
Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Luis Ramos quedó fuera: los ausentes de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile

Congreso: proyecto de ley busca otorgar un bono de hasta S/10.700 para afiliados de la ONP

Sociedad

Más de 20.000 denuncias y solo 11 sentencias por extorsión: datos del INPE revelan el colapso del sistema penal

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025