Policía halla en Cusco maquinaria pesada que fue robada en Huancayo

Una pala mecánica reportada como robada en la ciudad de Huancayo fue recuperada por la Policía Nacional en Cusco. Según informó el jefe del Departamento de Robo de Vehículos, alférez PNP Wilson Villavicencio, durante un operativo en el distrito de San Jerónimo se detuvo inicialmente a la persona que tenía en su poder el vehículo.

"El intervenido presentó un documento de compra y venta privada. Sin embargo, tras las diligencias correspondientes y la revisión del caso junto con la Fiscalía, se determinó su libertad, al comprobarse que habría sido víctima de una presunta estafa, pues habría adquirido el bien de buena fe sin conocer su procedencia ilícita", dijo el mando policial.

Las investigaciones señalan que la maquinaria habría pasado por dos propietarios, antes de llegar a Cusco. Villavicencio explicó que se ha identificado a las personas que intervinieron en las transacciones y que la investigación se desarrolla en la unidad policial de Huancayo, donde se originó la denuncia por hurto.

Las pistas que sigue la Policía

Un hecho llamativo es que el traslado del equipo desde Huancayo a Cusco habría sido realizado por la expareja del denunciante.

Por el momento, la maquinaria recuperada permanece retenida en las instalaciones de la unidad policial, a la espera de la confirmación de incautación por parte del Ministerio Público.

El oficial recomendó verificar siempre la procedencia de los vehículos o maquinarias de segundo uso antes de realizar cualquier compra. Indicó que el Departamento de Robo de Vehículos realiza revisiones técnicas y de identificación vehicular, para garantizar que las unidades no tengan antecedentes de robo ni irregularidades en sus documentos.