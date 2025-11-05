Bajo el bypass de la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre, una nueva alerta pone en riesgo a conductores y transeúntes. Un gran forado se ha formado, obligando a los vehículos a reducir la velocidad o tomar desvíos debido al peligro que representa, mientras que vecinos y transeúntes exigen su pronta reparación.

La República había advertido previamente sobre los riesgos de forados y pistas inconclusas durante la ejecución de las obras de remodelación de esta histórica vía. El proyecto, a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), inició en septiembre y culminó los trabajos de asfaltado hace apenas una semana. La intervención abarca cinco kilómetros, desde la plaza Bolognesi hasta la avenida El Ejército, una vía estratégica que conecta los distritos de Cercado de Lima, Breña, Jesús María y Magdalena del Mar.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO DE TRANSPORTISTAS Y MADRE DE FLIPOWN EN VIVO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Nuevo forado de 4 metros en la avenida Brasil alerta a vecinos y conductores

El hueco, de aproximadamente 4 metros, corresponde a un buzón de telefonía. Según la Municipalidad de Pueblo Libre, el incidente parece haberse producido por un desgaste en la vía. "Pero es totalmente circunstancial; en cualquier momento pudo haber pasado", explicó a nuestro medio.

Ante ello, informaron que se han colocado postes de madera (cachaco de concreto) para evitar que las personas transiten por el área afectada y que hay presencia de serenazgos durante todo el día para advertir sobre el peligro del forado. Sin embargo, precisaron que, al tratarse de una vía metropolitana, le corresponde a la Municipalidad de Lima atender el incidente.

Por su parte, la comuna de Magdalena del Mar señaló que, aunque el bypass se encuentra cerca del límite entre distritos, la responsabilidad también recae en la comuna limeña. Asimismo, indicaron que han oficiado a la compañía de telefonía y a la Municipalidad de Lima para que tomen acciones inmediatas, dado que el problema también afecta a los vecinos de su zona.

Remodelación en avenida Brasil se proyecta a finalizar en quincena de noviembre

El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), responsable de la ejecución de la remodelación en la avenida Brasil, continúa sin emitir un comunicado oficial sobre lo ocurrido, aunque se espera su pronunciamiento próximamente.

Anteriormente, en diálogo con nuestro medio, el gerente de proyecto informó que la remodelación ya estaba al 90% de avance y que los trabajos de asfaltado debían concluir el pasado 25 de octubre. Asimismo, indicó que la obra podría completarse por completo para la quincena de noviembre, cuando se habilitará totalmente el tránsito tras finalizar el pintado y la señalización.