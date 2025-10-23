Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 24 de octubre

Este 24 de octubre, Sedapal realizará un corte de agua programado que afectará varios distritos de Lima. Esta interrupción en el suministro de agua es parte de las obras de mantenimiento de la empresa, que buscan garantizar la calidad del servicio. Los residentes de estas zonas deberán tomar precauciones para enfrentar la falta de agua durante el tiempo que dure el corte.

La empresa estatal ha dado a conocer un cronograma que detalla las áreas que sufrirán cortes en el suministro de agua. Las interrupciones afectarán principalmente a sectores de la zona este, norte y sur de la capital, donde se llevarán a cabo trabajos técnicos en reservorios y redes principales. A continuación, se presentan los distritos que experimentarán mayores inconvenientes y los horarios específicos en los que se suspenderá el suministro de agua el 20 de octubre.

Los distritos y horarios afectados por el corte de agua en Lima

En San Juan de Miraflores, Sedapal anunció un corte de agua desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. debido a una limpieza de reservorio que se realizará en el sector 305. Las zonas afectadas son A.H. Villa Solidaridad 3ra etapa, A.H. 27 de Julio, A.H. El Pacífico, A.H. Javier Heraud, A.H. Rep. Democrática Alemana, A.H. Manuel Scorza, Coop. de Viv. La Merced de Lima, A.H. 1ro de Junio, A.H. Laderas de Villa, A.H. 20 de Mayo, A.H. San Francisco de Asís, A.H. Sarita Colonia, A.H. Los Pinos y A.H. El Imperio.

En Ate, el corte de agua será desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. para limpieza de reservorio. El sector en cuestión será el 154. Las áreas afectadas son A.H. Huaycán Zona N, Asoc. de Productores San Martín de Porres Mz. A, B, C, D, UCV 270, UCV 177, UCV 177B, UCV 177C, UCV 175B, UCV 175C.

En Carabayllo, el corte de agua será desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. para limpieza de reservorio. El sector en cuestión será el 373. Las áreas afectadas son C.P. San Diego, Asoc. Casa Huerta Apóstol Santiago, Asoc. Viv. Las Palmeras de La Molina, Asoc. Casa Huerta Sol Radiante de La Molina, Asoc. Casa Huerta San Diego.

En La Molina, el corte de agua será desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. para limpieza de reservorio. El sector en cuestión será el 199. Las áreas afectadas son la Urb. Las Lomas de La Molina Vieja y el Conjunto Residencial Alameda I.