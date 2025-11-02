HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes en el Callao?
Sociedad

Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas suspenden actividades ante aumento de extorsiones y sicariato

Cobertura EN VIVO del paro de transportistas de este lunes 3 de octubre. Sigue aquí las actualizaciones minuto a minuto de todo lo que ocurre en el Callao en esta jornada de protestas.

Anuncian paro de Transportistas este lunes 3 de noviembre
Anuncian paro de Transportistas este lunes 3 de noviembre

Este lunes 3 de noviembre, los gremios del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú realizarán un nuevo paro de transportistas acompañado de una marcha pacífica, como medida de protesta frente a la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que afecta al sector y a la ciudadanía en general. Los transportistas buscan que el Gobierno tome acciones concretas y efectivas ante la creciente inseguridad.

El paro cuenta con el respaldo de comerciantes de mercados, mototaxistas, familiares de víctimas y vecinos de la zona. Esta medida se da tras recientes atentados contra conductores, incluyendo el asesinato de un chofer en Ventanilla y disparos contra la empresa HRE Express. La protesta se realiza un día antes del paro programado para Lima el martes 4 de noviembre, mostrando la urgencia de los transportistas chalacos frente a la violencia y la impunidad que afecta a su sector.

Paro de transportistas EN VIVO en Callao: empresas suspenden actividades por extorsión

22:46
2/11/2025

Cancelan clases presenciales por paro de transportistas en Callao este 3 de noviembre

Este lunes 3 de noviembre, debido al paro regional de transportistas en Callao, las clases presenciales se suspenderán en todas las instituciones educativas de la región. La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) informó que las actividades académicas se realizarán de manera virtual, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo, al tiempo que se mantiene la continuidad educativa. Los directores de cada institución deben adoptar las medidas necesarias para asegurar que la modalidad virtual funcione correctamente y que los alumnos puedan cumplir con sus clases sin interrupciones.

22:45
2/11/2025

Horario y puntos de concentración para el paro de transportistas

El paro comenzará a las 8:00 a. m., con concentraciones simultáneas en distintos puntos de la región. En Ventanilla, los transportistas se reunirán en la plaza Cívica, mientras que en el Callao la cita será en la intersección de la Av. Faucett con Av. Venezuela, en el Parque del Cañón. Desde allí se iniciará la marcha pacífica que recorrerá las calles de la región para visibilizar la problemática de extorsiones y violencia.

22:45
2/11/2025

Quiénes participarán en el paro de transportistas de este 3 de noviembre

La movilización contará con la participación de transportistas de los distritos mencionados, así como el respaldo de comerciantes de mercados, bodegueros, mototaxistas, familiares de víctimas y vecinos de la zona. Todos se suman a la marcha pacífica con el objetivo de exigir justicia y protección ante los atentados recientes que han afectado al sector transporte en el Callao.

22:44
2/11/2025

Gremios en Callao acatarán paro este 3 de noviembre

Los gremios de transportistas del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú anunciaron un paro regional para este lunes 3 de noviembre, en protesta por la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que afecta al sector. La medida busca exigir al Gobierno acciones concretas frente a la creciente inseguridad y visibilizar la gravedad de la situación que enfrentan los conductores y la ciudadanía en general.

