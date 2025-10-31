HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Sociedad

¿Las clases escolares se suspenden este lunes 3 de noviembre? Minedu responde

Los padres de familia y trabajadores en Perú deben consultar el calendario académico escolar establecido por el Ministerio de Educación (Minedu).

Minedu responde a la duda sobre si este lunes 3 de noviembre habrá clases o no en los colegios del Perú. Foto: Composición LR
Minedu responde a la duda sobre si este lunes 3 de noviembre habrá clases o no en los colegios del Perú. Foto: Composición LR

Debido a la celebración de este sábado 1 de noviembre del 2025 por el Día de Todos los Santos, ha surgido la duda en los padres de familia y trabajadores en todo el Perú sobre si el feriado se ampliará e incluirá al lunes 3 de noviembre. Ante ello, el Ministerio de Educación (Minedu) ha dejado en claro esta duda con el calendario académico publicado a principios del 2025.

Aclarar esta duda es relevante, ya que muchos ciudadanos planifican sus viajes, actividades familiares o modifican sus agendas laborales o escolares con anticipación. Por ello, es necesario consultar con el calendario académico establecido por el Minedu.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Nuevo cronograma del Ascenso Docente 2025: revisa las fechas oficiales de la Etapa Nacional

lr.pe

¿Se suspenden las clases este lunes 3 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación, este lunes 3 de noviembre no se suspenderán las clases escolares en los colegios del Perú. Como se recuerda, únicamente el feriado nacional es el 1 de noviembre en el marco del Día de Todos los Santos y muertos. Sin embargo, no hay ninguna extensión oficial hacia un feriado largo.

Por ello, para todos los padres de familia, se espera que este lunes 3 de noviembre se reanuden las clases con normalidad para continuar con el calendario establecido por el Minedu. Por ello, no existe ninguna normativa que establezca que las sesiones pedagógicas sean suspendidas.

PUEDES VER: ¿Por qué más de 17.000 docentes serán reasignados a nuevos colegios en 2026? Lo que informó Minedu

lr.pe

Revisa el cronograma del Año Escolar 2025

Bloques del Año Escolar 2025DuraciónFecha de inicio y fin
Primer bloque de semanas de gestión2 semanas03/03 al 14/03
Primer bloque de semanas lectivas9 semanas17/3 al 16/05
Segundo bloque de semanas de gestión1 semana19/05 al 23/05
Segundo bloque de semanas lectivas9 semanas26/05 al 25/07
Tercer bloque de semanas de gestión2 semanas28/07 al 08/08
Tercer bloque de semanas lectivas9 semanas11/08 al 10/10
Cuarto bloque de semanas de gestión1 semanas12/10 al 17/10
Cuarto bloque de semanas lectivas9 semanas20/10 al 19/12
Quinto bloque de semanas de gestión2 semanas22/12 al 31/12

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Se suspenden las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Se suspenden las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
¿Clases en los colegios se suspenden el viernes 24 de octubre? Esto es lo que aclaró Minedu

¿Clases en los colegios se suspenden el viernes 24 de octubre? Esto es lo que aclaró Minedu

LEER MÁS
Nuevo cronograma del Ascenso Docente 2025: revisa las fechas oficiales de la Etapa Nacional

Nuevo cronograma del Ascenso Docente 2025: revisa las fechas oficiales de la Etapa Nacional

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Sociedad

Falta de software impide a PNP extraer datos de celulares incautados a bandas de extorsión, señala Fiscalía

Ataque con explosivo causa destrozos en clínica de Trujillo y pacientes reclaman por seguridad: "Nos matan todos los días"

Tráiler se vuelca en la variante de Pasamayo y queda al borde del abismo: accidente causa gran congestión vehicular

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025