¿Las clases escolares se suspenden este lunes 3 de noviembre? Minedu responde

Minedu responde a la duda sobre si este lunes 3 de noviembre habrá clases o no en los colegios del Perú. Foto: Composición LR

Debido a la celebración de este sábado 1 de noviembre del 2025 por el Día de Todos los Santos, ha surgido la duda en los padres de familia y trabajadores en todo el Perú sobre si el feriado se ampliará e incluirá al lunes 3 de noviembre. Ante ello, el Ministerio de Educación (Minedu) ha dejado en claro esta duda con el calendario académico publicado a principios del 2025.

Aclarar esta duda es relevante, ya que muchos ciudadanos planifican sus viajes, actividades familiares o modifican sus agendas laborales o escolares con anticipación. Por ello, es necesario consultar con el calendario académico establecido por el Minedu.

¿Se suspenden las clases este lunes 3 de noviembre?

De acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación, este lunes 3 de noviembre no se suspenderán las clases escolares en los colegios del Perú. Como se recuerda, únicamente el feriado nacional es el 1 de noviembre en el marco del Día de Todos los Santos y muertos. Sin embargo, no hay ninguna extensión oficial hacia un feriado largo.

Por ello, para todos los padres de familia, se espera que este lunes 3 de noviembre se reanuden las clases con normalidad para continuar con el calendario establecido por el Minedu. Por ello, no existe ninguna normativa que establezca que las sesiones pedagógicas sean suspendidas.

Revisa el cronograma del Año Escolar 2025

Bloques del Año Escolar 2025 Duración Fecha de inicio y fin Primer bloque de semanas de gestión 2 semanas 03/03 al 14/03 Primer bloque de semanas lectivas 9 semanas 17/3 al 16/05 Segundo bloque de semanas de gestión 1 semana 19/05 al 23/05 Segundo bloque de semanas lectivas 9 semanas 26/05 al 25/07 Tercer bloque de semanas de gestión 2 semanas 28/07 al 08/08 Tercer bloque de semanas lectivas 9 semanas 11/08 al 10/10 Cuarto bloque de semanas de gestión 1 semanas 12/10 al 17/10 Cuarto bloque de semanas lectivas 9 semanas 20/10 al 19/12 Quinto bloque de semanas de gestión 2 semanas 22/12 al 31/12

