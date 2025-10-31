¿Las clases escolares se suspenden este lunes 3 de noviembre? Minedu responde
Los padres de familia y trabajadores en Perú deben consultar el calendario académico escolar establecido por el Ministerio de Educación (Minedu).
- ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en su último recorrido por Lima este 1 de noviembre?
- Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala
Debido a la celebración de este sábado 1 de noviembre del 2025 por el Día de Todos los Santos, ha surgido la duda en los padres de familia y trabajadores en todo el Perú sobre si el feriado se ampliará e incluirá al lunes 3 de noviembre. Ante ello, el Ministerio de Educación (Minedu) ha dejado en claro esta duda con el calendario académico publicado a principios del 2025.
Aclarar esta duda es relevante, ya que muchos ciudadanos planifican sus viajes, actividades familiares o modifican sus agendas laborales o escolares con anticipación. Por ello, es necesario consultar con el calendario académico establecido por el Minedu.
TE RECOMENDAMOS
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
PUEDES VER: Nuevo cronograma del Ascenso Docente 2025: revisa las fechas oficiales de la Etapa Nacional
¿Se suspenden las clases este lunes 3 de noviembre?
De acuerdo con el calendario del Ministerio de Educación, este lunes 3 de noviembre no se suspenderán las clases escolares en los colegios del Perú. Como se recuerda, únicamente el feriado nacional es el 1 de noviembre en el marco del Día de Todos los Santos y muertos. Sin embargo, no hay ninguna extensión oficial hacia un feriado largo.
Por ello, para todos los padres de familia, se espera que este lunes 3 de noviembre se reanuden las clases con normalidad para continuar con el calendario establecido por el Minedu. Por ello, no existe ninguna normativa que establezca que las sesiones pedagógicas sean suspendidas.
PUEDES VER: ¿Por qué más de 17.000 docentes serán reasignados a nuevos colegios en 2026? Lo que informó Minedu
Revisa el cronograma del Año Escolar 2025
|Bloques del Año Escolar 2025
|Duración
|Fecha de inicio y fin
|Primer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|03/03 al 14/03
|Primer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|17/3 al 16/05
|Segundo bloque de semanas de gestión
|1 semana
|19/05 al 23/05
|Segundo bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|26/05 al 25/07
|Tercer bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|28/07 al 08/08
|Tercer bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|11/08 al 10/10
|Cuarto bloque de semanas de gestión
|1 semanas
|12/10 al 17/10
|Cuarto bloque de semanas lectivas
|9 semanas
|20/10 al 19/12
|Quinto bloque de semanas de gestión
|2 semanas
|22/12 al 31/12
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.