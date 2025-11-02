¿Hay paro este lunes 3 de noviembre? Transportistas del Callao protestarán contra atentados extorsivos
Los gremios de transportistas del Callao, Pachacútec, Ventanilla y Mi Perú anunciaron un paro regional este lunes, en protesta por la ola de extorsiones y violencia, un día antes de la paralización en Lima del martes 4.
Los gremios de transportistas del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú anunciaron un paro regional y una marcha pacífica para este lunes 3 de noviembre, en protesta por la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que golpea al sector y a la ciudadanía en general. Los conductores exigen al Gobierno acciones concretas y efectivas frente a la creciente inseguridad que viven a diario. Como se sabe, este martes 4 también hay otro paro en todo Lima, convocado por Transportistas Unidos.
“Hemos decidido organizarnos a nivel de la región, porque, si bien se trata de un problema que afecta a los transportistas de Lima y Callao, al final vemos que los representantes de Lima se conforman con las promesas y levantan sus medidas de fuerza dejándonos a nosotros sin ninguna solución a la vista y a expensas del accionar delictivo que prolifera en el Callao”, expresó un dirigente de manera anónima a RPP.
La medida incluiría una protesta pacífica.
¿Quiénes se suman al paro y marcha en Callao?
Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó a este medio que la protesta contará con el respaldo de:
- Comerciantes de mercados
- bodegueros
- Mototaxistas
- Familiares de víctimas
- Vecinos
Se iniciará con una concentración en la plaza Cívica de Ventanilla desde las 8:00 a. m. Y para Callao, en Av. Faucett con Av. Venezuela (Parque del Cañón).
Los transportistas en el Callao convocan al paro un día antes de la otra paralización programada para el martes.
Atentados a transportistas en Callao
El anuncio de esta medida se da días después de que un chofer de la empresa Liventur fuera asesinado en Ventanilla, hecho que generó indignación entre sus compañeros. Asimismo, durante la madrugada del domingo 2 de noviembre, un grupo de extorsionadores disparó al menos cuatro veces contra el frontis del local de la empresa de transporte HRE Express en el mismo distrito.
De acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) actualizadas el 30 de octubre, el Callao registraba 165 homicidios en el año.
