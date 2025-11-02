HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio
UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     UCV va por el último cupo a la Liga 1 tras empatar con Unión Comercio     
Sociedad

¿Hay paro este lunes 3 de noviembre? Transportistas del Callao protestarán contra atentados extorsivos

Los gremios de transportistas del Callao, Pachacútec, Ventanilla y Mi Perú anunciaron un paro regional este lunes, en protesta por la ola de extorsiones y violencia, un día antes de la paralización en Lima del martes 4.

Los gremios de transportistas del Callao, Ventanilla y Mi Perú anunciaron un paro regional para el 3 de noviembre, en protesta por la ola de extorsiones y violencia que afecta al sector.
Los gremios de transportistas del Callao, Ventanilla y Mi Perú anunciaron un paro regional para el 3 de noviembre, en protesta por la ola de extorsiones y violencia que afecta al sector. | composición LR

Los gremios de transportistas del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú anunciaron un paro regional y una marcha pacífica para este lunes 3 de noviembre, en protesta por la ola de extorsiones, asesinatos y amenazas que golpea al sector y a la ciudadanía en general. Los conductores exigen al Gobierno acciones concretas y efectivas frente a la creciente inseguridad que viven a diario. Como se sabe, este martes 4 también hay otro paro en todo Lima, convocado por Transportistas Unidos.

“Hemos decidido organizarnos a nivel de la región, porque, si bien se trata de un problema que afecta a los transportistas de Lima y Callao, al final vemos que los representantes de Lima se conforman con las promesas y levantan sus medidas de fuerza dejándonos a nosotros sin ninguna solución a la vista y a expensas del accionar delictivo que prolifera en el Callao”, expresó un dirigente de manera anónima a RPP.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
La medida incluiría una protesta pacífica.

La medida incluiría una protesta pacífica.

PUEDES VER: ¿A qué hora empieza el paro de transportistas de este martes 4 de noviembre en Lima y Callao?

lr.pe

¿Quiénes se suman al paro y marcha en Callao?

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, informó a este medio que la protesta contará con el respaldo de:

  • Comerciantes de mercados
  • bodegueros
  • Mototaxistas
  • Familiares de víctimas
  • Vecinos

Se iniciará con una concentración en la plaza Cívica de Ventanilla desde las 8:00 a. m. Y para Callao, en Av. Faucett con Av. Venezuela (Parque del Cañón).

Los transportistas en el Callao convocan al paro un día antes de la otra paralización programada para el martes.

Los transportistas en el Callao convocan al paro un día antes de la otra paralización programada para el martes.

PUEDES VER: ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

lr.pe

Atentados a transportistas en Callao

El anuncio de esta medida se da días después de que un chofer de la empresa Liventur fuera asesinado en Ventanilla, hecho que generó indignación entre sus compañeros. Asimismo, durante la madrugada del domingo 2 de noviembre, un grupo de extorsionadores disparó al menos cuatro veces contra el frontis del local de la empresa de transporte HRE Express en el mismo distrito.

De acuerdo con cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) actualizadas el 30 de octubre, el Callao registraba 165 homicidios en el año.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
¿A qué hora empieza el paro de transportistas de este martes 4 de noviembre en Lima y Callao?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas de este martes 4 de noviembre en Lima y Callao?

LEER MÁS
¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 4 de noviembre y cuáles son las empresas que no saldrán a trabajar?

¿A qué hora empieza el paro de transportistas este 4 de noviembre y cuáles son las empresas que no saldrán a trabajar?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mamá de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

Mamá de 'Maldito Cris' fue detenida en fiesta de Halloween en San Martín de Porres junto a miembro del Tren de Aragua

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

¿Se suspenden las clases escolares este lunes 3 de noviembre en colegios peruanos? Lo que dijo Minedu

LEER MÁS
Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

Farmacias ya no podrán vender alimentos, tomar análisis clínicos ni tener máquinas de peluches tras disposición del Ministerio de Salud

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025