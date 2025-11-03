HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Así amaneció el Callao ante el paro de transportistas convocado para este lunes 3 de noviembre: empresas acataron medida parcialmente

Algunos usuarios reportan demoras de hasta media hora en la llegada de buses en la avenida Faucett; sin embargo, en el óvalo de Ventanilla no se han enfrentado inconvenientes.

El paro de este 3 de noviembre es acatado parcialmente por los transportistas. Foto: Composición LR
El paro de este 3 de noviembre es acatado parcialmente por los transportistas. Foto: Composición LR

Un sector del gremio de transportistas en el Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú anunciaron un paro durante este lunes 3 de noviembre como medida de protesta ante la ola de extorsiones y asesinatos. Sin embargo, la medida ha sido acatada de manera parcial, ya que usuarios en diversos puntos no han enfrentado inconvenientes para movilizarse.

Los conductores buscan que el Gobierno actual de José Jerí tome acciones concretas y efectivas contra la creciente inseguridad que aqueja a la ciudadanía en general. Bajo este panorama, un sector del gremio de transportista señaló que acatarán la convocatoria desde las 9 a. m. En tanto, los pasajeros se han movilizado con normalidad.

lr.pe

Paro de transportistas en el Callao es acatado parcialmente

Desde el óvalo de Ventanilla, se ha registrado la presencia de combis con dirección a Pachacútec y hacia la avenida Faucett. En tanto, los pasajeros no han registrado tener complicaciones para movilizarse en este punto.

Presencia de combis en Ventanilla. Foto: Kevinn García

Presencia de combis en Ventanilla. Foto: Kevinn García

Algunos conductores indicaron que se sumarán al paro de este 4 de noviembre. Foto: Kevinn García

Algunos conductores indicaron que se sumarán al paro de este 4 de noviembre. Foto: Kevinn García

Pasajeros no han reportado dificultades para movilizarse. Foto: Kevinn García.

Pasajeros no han reportado dificultades para movilizarse. Foto: Kevinn García.

En tanto, algunos conductores indicaron que acatarán la medida desde las 9 a. m. Foto: Kevinn García

En tanto, algunos conductores indicaron que acatarán la medida desde las 9 a. m. Foto: Kevinn García

