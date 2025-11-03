HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Falsos obreros asaltan local de la Derrama Magisterial en Piura: Policía logra capturar a uno tras intensa persecución

El detenido es un menor de 17 años, que intentó huir amenazando a un taxista. El crimen se produjo la mañana de este lunes 3 de noviembre a plena luz del día.


Detenido sería miembro de la banda criminal Los Terribles de Chulucanas.
Detenido sería miembro de la banda criminal Los Terribles de Chulucanas. | Fuente: Almendra Ruesta / La República. | Foto: Almendra Ruesta / La República.

Tres sujetos que portaban armas fuego asaltaron el local de la Derrama Magisterial en la región de Piura. El crimen se produjo a plena luz del día, la mañana de este lunes 3 de noviembre. La Policía logró la detención de uno de los implicados, un menor de 17 años que vestía como un trabajador de construcción civil.

Según narraron vecinos del sector, minutos antes de las 9 a.m. los delincuentes llegaron en una motolineal al local ubicado en la cuadra 3 de la calle Tacna, en el centro de Piura. Los ciudadanos indicaron haber escuchado al menos cuatro disparos durante el asalto.

Paralizan clases en la Universidad Nacional de Piura tras el inicio de huelga indefinida de docentes

Tras el asalto solo dos de los malhechores lograron subir a la motocicleta. Un tercero intentó retirarse amenazando a un taxista de la zona para que lo saque del lugar. Sin embargo, fue en ese momento que intervinieron los efectivos de la comisaría de Piura y, tras una intensa persecución, lograron la detención de M. A. F. N., de 17 años.

Según el reporte policial, el adolescente sería conocido como 'Pachurris' y formaría parte de la banda criminal Los Terribles de Chulucanas. Además, al menor se le habría incautado un revolver, cinco cartuchos sin permitir y un teléfono celular que pertenecería a uno de los agraviados.

Cabe señalar que se vienen realizando las diligencias para cuantificar el monto de lo robado. Asimismo, se conoció que les habrían arrebatado los teléfonos celulares tanto a los trabajadores como a los vigilantes que se encontraban en el lugar.

