Corte Superior de Justicia de Piura cumplió 151 años administrando justicia en el norte del país

Los jueces, juezas, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron de los actos conmemorativos por el 151° Aniversario de Creación de la institución que se encarga de administra justicia en las provincias de Piura, Paita, Morropón - Chulucanas, Huancabamba y Sechura, así como en el distrito de Pacaipampa.

El acto central tuvo lugar en la sede principal de la institución, donde también asistieren autoridades y representantes de las instituciones públicas y militares de la región.

Durante la sesión solemne, el titular de la Corte de Piura, David Fernando Correa Castro, destacó que la Corte de Piura se viene consolidando como garante del servicio de justicia, implementando tres nuevos juzgados en lo que va del año, además de lograr la Corporativización de los Juzgados de Familia y la oralidad en los procesos de tenencia y régimen de visitas.

Además, manifestó que la Corte de Piura tiene una presencia resaltante a nivel de todo el Poder Judicial, pues viene siendo considerada para la organización de actividades académicas que fortalecen el sistema de justicia, tales como el Pleno Nacional Jurisdiccional de Familia y la III Reunión Anual para la Gestión de Ecoeficiencia, asimismo dio a conocer que en diciembre Piura congregará a cerca de un centenar de magistrados y magistradas que participarán del III Seminario del Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Previsional.

En esta ocasión, el discurso de orden estuvo a cargo de la jueza superior Gloria Tatiana Panta Ordinola, quien hizo un recuento de todas las circunstancias que se tuvieron que superan para lograr la creación de la Corte Superior de Justicia de Piura, la misma que se concretizó con la publicación de la norma el 31 de octubre de 1874. Panta Ordinola, también se refirió a la sacrificada labor que ejercen los 112 jueces y cerca de mil trabajadores que tiene la institución, quienes muchas veces deben trasladarse a zonas alejadas y distantes de la capital regional, sobre todo en la zona altoandina.

Previo a la sesión solemne, los integrantes de la institución participaron de la misa de acción de gracias en la Basílica Catedral San Miguel Arcángel de Piura.