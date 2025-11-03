HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     
Judicialidad

Corte de Piura participó de ceremonia plena de Izamiento del Pabellón Nacional

La Corte Superior de Justicia de Piura celebra su 151 aniversario con una ceremonia de izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas.

Más de 100 jueces y trabajadores judiciales participaron en el tradicional desfile. Fuente: Difusión.
Más de 100 jueces y trabajadores judiciales participaron en el tradicional desfile. Fuente: Difusión.

El pasado domingo 02 de noviembre, los integrantes de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron de la ceremonia plena de Izamiento del Pabellón Nacional del Perú, que tuvo lugar en la Plaza de Armas de la ciudad de Piura, esto con motivo del 151 aniversario de creación institucional.

En esta ocasión el izamiento estuvo a cargo del titular de la institución, David Fernando Correa Castro, lo acompañaron la jueza superior Jacqueline Sarmiento Rojas y el trabajador judicial Carlos Isidro Arca Alacha.

Posteriormente, más de un centenar de jueces, juezas, trabajadores jurisdiccionales y administrativos se hicieron presente en el tradicional desfile, demostrando su identificación institucional. Cabe resaltar que en el desfile también participaron los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, así como instituciones de la región.

Notas relacionadas
Caja Piura: voto dirimente también se habría usado para ratificar a funcionarios investigados

Caja Piura: voto dirimente también se habría usado para ratificar a funcionarios investigados

LEER MÁS
Patricia Juárez insiste en restablecer los jueces sin rostro en plena campaña electoral

Patricia Juárez insiste en restablecer los jueces sin rostro en plena campaña electoral

LEER MÁS
Juzgado Penal Colegiado dictó cadena perpetua a Ayabaquino que ultrajó a una menor de 13 años detrás de una institución educativa

Juzgado Penal Colegiado dictó cadena perpetua a Ayabaquino que ultrajó a una menor de 13 años detrás de una institución educativa

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alegría y color en inauguración de Juegos Judiciales Nacionales 2025 que organiza la Corte del Santa

Alegría y color en inauguración de Juegos Judiciales Nacionales 2025 que organiza la Corte del Santa

LEER MÁS
Juzgado Penal Colegiado dictó cadena perpetua a Ayabaquino que ultrajó a una menor de 13 años detrás de una institución educativa

Juzgado Penal Colegiado dictó cadena perpetua a Ayabaquino que ultrajó a una menor de 13 años detrás de una institución educativa

LEER MÁS
ODANC Tumbes supervisó desempeño funcional en Sala Laboral Permanente del Distrito Judicial

ODANC Tumbes supervisó desempeño funcional en Sala Laboral Permanente del Distrito Judicial

LEER MÁS
Presidente de la Corte del Santa anuncia impacto deportivo y económico por los Juegos Nacionales 2025

Presidente de la Corte del Santa anuncia impacto deportivo y económico por los Juegos Nacionales 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Judicialidad

Alegría y color en inauguración de Juegos Judiciales Nacionales 2025 que organiza la Corte del Santa

Juzgado Penal Colegiado dictó cadena perpetua a Ayabaquino que ultrajó a una menor de 13 años detrás de una institución educativa

ODANC Tumbes supervisó desempeño funcional en Sala Laboral Permanente del Distrito Judicial

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025