Corte de Piura participó de ceremonia plena de Izamiento del Pabellón Nacional

El pasado domingo 02 de noviembre, los integrantes de la Corte Superior de Justicia de Piura participaron de la ceremonia plena de Izamiento del Pabellón Nacional del Perú, que tuvo lugar en la Plaza de Armas de la ciudad de Piura, esto con motivo del 151 aniversario de creación institucional.

En esta ocasión el izamiento estuvo a cargo del titular de la institución, David Fernando Correa Castro, lo acompañaron la jueza superior Jacqueline Sarmiento Rojas y el trabajador judicial Carlos Isidro Arca Alacha.

Posteriormente, más de un centenar de jueces, juezas, trabajadores jurisdiccionales y administrativos se hicieron presente en el tradicional desfile, demostrando su identificación institucional. Cabe resaltar que en el desfile también participaron los integrantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, así como instituciones de la región.