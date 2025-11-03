HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
Sociedad

Paralizan clases en la Universidad Nacional de Piura tras el inicio de huelga indefinida de docentes

Los trabajadores administrativos también comenzaron una medida de protesta: paros escalonados de tres horas durante los siguientes días por el incumplimiento de pagos y acuerdos colectivos.


Docentes anunciaron una marcha pacífica para este martes 4 de noviembre.
Docentes anunciaron una marcha pacífica para este martes 4 de noviembre. | Fuente: Almendra Ruesta / La República.

Los docentes universitarios y trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Piura (UNP) iniciaron medidas de protesta la mañana de este lunes 3 de noviembre, solicitando el cumplimiento de acuerdos colectivos así como mejoras laborales.

El Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de Piura comenzó una huelga indefinida, lo que generó la cancelación de clases en la casa de estudios. Al respecto, desde la universidad se informó que no se tiene una fecha establecida para el reinicio del semestre.

¿Qué piden los docentes?

El pliego de reclamos de los docentes reúne los siguientes puntos: solicitan un incremento de presupuesto para las universidades, la homologación de sueldos, el incremento de remuneraciones 2025 - 2026, un trato justo para los docentes recién incorporados, entre otros. Asimismo se oponen a la reelección de autoridades universitarias y a la Remuneración Integra Mensual Superior Universitaria (Rimsu).

Los profesores anunciaron una marcha pacífica para este martes 4 de noviembre a las 8 a.m. La movilización partirá desde la puerta 4 de la UNP.

Administrativos exigen cumplimiento de acuerdos

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional de Piura (Sitreunp) inició la mañana de este lunes un paro escalonado. Los empleados paralizaron labores por tres horas y tienen planificado replicar la medida de protesta los siguientes días.

Los trabajadores solicitaron el cumplimiento de pactos colectivos como el pago del bono trimestral, el bono de costo de vida y los pasajes. Asimismo, se hizo énfasis en qué a los trabajadores bajo el régimen de locación de servicios llevan dos meses sin recibir su sueldo.

"Venimos a trabajar, no a mendigar un sueldo. No es justo que se haga trabajar a la gente y no se les pague. Los más afectados son los trabajadores de limpieza, también hay personal administrativo. Son madres y padres de familia que trabajan con la esperanza de llevar un sueldo para sus hijos", aseveraron desde el Sitreunp.

