HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas
Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     Incendio en Pamplona Alta: bombero señala que habría personas atrapadas     
Sociedad

Con las manos en la masa: detienen a sujeto mientras cobraba extorsión en Piura

El intervenido sería integrante de la organización criminal La Banda del Gato. Exigió el pago mil soles a su víctima.

Policía montó operativo tras denuncia de extorsión. Foto: PNP.
Policía montó operativo tras denuncia de extorsión. Foto: PNP.

Un presunto integrante de la organización criminal La Banda del Gato fue detenido cuando se disponía a cobrar el pago de una extorsión en Piura. El operativo, a cargo de la sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional del Perú se realizó la mañana del último sábado 11 de octubre.

Según el denunciante, un hombre lo contactó por WhatsApp y, tras enviarle una foto de su vivienda, le exigió el pago de mil soles a cambio de no atentar contra su vida.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Atentado contra Agua Marina: PNP refuerza seguridad en inmuebles de la familia Quiroga en Piura

lr.pe

Ante el temor por su familia, el agraviado acudió a la PNP y coordinó la entrega controlada del dinero en el parque de la urbanización La Alborada.

Así la PNP capturó al presunto extorsionador

Sin embargo, minutos antes del encuentro pactado, los extorsionadores cambiaron el punto hacia la intersección de las avenidas Bellavista con Grau, donde se trasladaron inmediatamente los agentes y se mimetizaron.

De pronto, llegó el presunto extorsionador a bordo de una motocicleta y recogió el dinero previamente fotocopiado. En ese momento, los efectivos policiales lo intervinieron, hallando en su poder seis municiones calibre 9, que escondía en el bolsillo de su pantalón.

El detenido, identificado como Luis A.T.V.M. (24), fue trasladado hasta la Divincri donde continuarán la investigación del caso en coordinación de la Fiscalía.

Notas relacionadas
Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

LEER MÁS
Atentado contra Agua Marina: PNP refuerza seguridad en inmuebles de la familia Quiroga en Piura

Atentado contra Agua Marina: PNP refuerza seguridad en inmuebles de la familia Quiroga en Piura

LEER MÁS
Ministro de Salud no descarta renuncia para postularse a nuevo cargo público: "Lo evaluaré con mi familia el fin de semana"

Ministro de Salud no descarta renuncia para postularse a nuevo cargo público: "Lo evaluaré con mi familia el fin de semana"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas continuarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

Transportistas continuarán paro el 15 de octubre pese a vacancia de Boluarte: "El nuevo presidente tiene que escuchar al pueblo"

LEER MÁS
Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales del examen de admisión Área A del 11 de octubre

Resultados San Marcos 2026-I: lista de ingresantes y puntajes oficiales del examen de admisión Área A del 11 de octubre

LEER MÁS
Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

Paro nacional del 15 de octubre: estas universidades suspenden clases presenciales por movilizaciones

LEER MÁS
Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

Rafael López Aliaga desacata orden de tribunal por vía paralela sin peaje en Vía de Evitamiento

LEER MÁS
Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

Machismo presidencial: los cuestionables tuits del nuevo presidente del Perú, José Jerí, sobre las mujeres

LEER MÁS
Joven salió de casa en Cajamarca para encontrarse con su amigo, pero fue hallado sin vida 13 días después

Joven salió de casa en Cajamarca para encontrarse con su amigo, pero fue hallado sin vida 13 días después

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025 por su "incansable" lucha contra el régimen de Nicolás Maduro

VER Bolivia vs Jordania por Fúbtol Canal EN VIVO: horario del amistoso internacional por la fecha FIFA

Trabajadores del sector público en Perú reciben un día libre adicional para descansar y solo deben cumplir con este único requisito en 2025

Sociedad

Sedapar programa corte de agua en Arequipa este 9 y 10 de octubre: revisa zonas y horarios afectados

Tras un año de obras, habilitan concurrida avenida que conecta Lima Norte: inversión alcanza los S/100 millones

¿Se suspenden las clases en colegios este 9 de octubre de 2025? Esto dice el Minedu

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte en Mensaje a la Nación: "Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia"

Dina Boluarte es vacada: José Jerí llega a Palacio de Gobierno

Ataque a grupo Agua Marina puso en jaque al gobierno de Dina Boluarte

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025