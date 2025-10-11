Con las manos en la masa: detienen a sujeto mientras cobraba extorsión en Piura

Un presunto integrante de la organización criminal La Banda del Gato fue detenido cuando se disponía a cobrar el pago de una extorsión en Piura. El operativo, a cargo de la sección de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional del Perú se realizó la mañana del último sábado 11 de octubre.

Según el denunciante, un hombre lo contactó por WhatsApp y, tras enviarle una foto de su vivienda, le exigió el pago de mil soles a cambio de no atentar contra su vida.

Ante el temor por su familia, el agraviado acudió a la PNP y coordinó la entrega controlada del dinero en el parque de la urbanización La Alborada.

Así la PNP capturó al presunto extorsionador

Sin embargo, minutos antes del encuentro pactado, los extorsionadores cambiaron el punto hacia la intersección de las avenidas Bellavista con Grau, donde se trasladaron inmediatamente los agentes y se mimetizaron.

De pronto, llegó el presunto extorsionador a bordo de una motocicleta y recogió el dinero previamente fotocopiado. En ese momento, los efectivos policiales lo intervinieron, hallando en su poder seis municiones calibre 9, que escondía en el bolsillo de su pantalón.

El detenido, identificado como Luis A.T.V.M. (24), fue trasladado hasta la Divincri donde continuarán la investigación del caso en coordinación de la Fiscalía.