¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
Judicialidad

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura entrega lanyerds a trabajadores por aniversario institucional

El uso de fotochecks es obligatorio para todo el personal de la Corte de Piura, y fueron adquiridos gracias a una gestión coordinada entre distintas áreas administrativas.

Correa Castro resaltó que esta entrega simboliza el compromiso con la transparencia. Fuente: Difusión.
En un acto significativo que refuerza el compromiso institucional, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, realizó la entrega de más de mil lanyards para fotochecks a los trabajadores de la institución a través de los funcionarios y administradores de los noventa y dos órganos jurisdiccionales que integran el Distrito Judicial de Piura.

Durante la entrega, Correa Castro, destacó la importancia de esta acción, que busca fortalecer la identidad institucional y reconocer el esfuerzo y dedicación de los trabajadores. "Este gesto simboliza nuestro compromiso con la transparencia, y les pido tener siempre presente que detrás de cada proceso judicial hay personas, por lo que no debemos ver sólo expedientes sino recordar que son problemas de los ciudadanos que buscan ser resueltos de manera eficaz.", afirmó.

Cabe resaltar que el uso del fotocheck institucional es obligatorio para todo el personal jurisdiccional y administrativo que labora en las distintas dependencias de la Corte de Piura; y fueron adquiridos gracias a la gestión de la Gerencia de Administración Distrital en coordinación con la Unidad de Administración y Finanzas y la coordinación de Recursos Humanos.

