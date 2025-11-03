HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre
Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     Todo sobre el paro nacional de este martes 4 de noviembre     
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México
Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México     
Sociedad

Delincuente fallece al verse acorralado por PNP durante intento de asalto a sede de Caja Piura en Lambayeque

La Policía espera que la declaración del detenido pueda ayudar a dar con el resto de esta peligrosa banda que usaba armas robadas.


Dos de sus cómplices lograron fugar a bordo de una motocicleta.
Dos de sus cómplices lograron fugar a bordo de una motocicleta. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Momentos de pánico vivieron trabajadores y clientes del local de la Caja Piura en la ciudad de Lambayeque, región del mismo nombre, cuando delincuentes armados intentaron asaltar la entidad la tarde de este lunes 3 de noviembre. El rápido despliegue de la Policía permitió frustrar el atraco y detener a dos de los cuatro ladrones participantes, siendo que uno de ellos se disparó a la cabeza al verse acorralado por las autoridades.

Puedes ver: Adulta mayor muere al caer al canal Taymi: mototaxi en la que iba de despistó

lr.pe

Usaban armas robadas

Según detalló el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños, el intento de atraco ocurrió al promediar la 1.30 p.m. en la filial de la av. Ramón Castilla. A esa hora, llegaron cuatro delincuentes, donde dos de ellos ingresaron al establecimiento y, tras reducir al vigilante, amenazaron con sus pistolas a los presentes. Sin embargo, no contaban con que la Policía ya había sido alertada y se dirigía al lugar.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Al verse acorralado por los uniformados de diferentes unidades, el delincuente Julio Alejandro Antón Navarro (33) decidió dispararse en la cabeza con su misma arma. Rápidamente fue llevado al hospital Belén de la ciudad, pereciendo pocos minutos después. Su cómplice Wilson Martínez Cumpa (65), alias 'El Viejo', fue detenido en el interior mientras que los otros dos participantes lograron fugar en una motocicleta.

El alto mando policial apuntó que las armas encontradas en poder de ambos hombres habían sido robadas a dos vigilantes en los últimos 15 días en esta región. Asimismo, los dos sujetos presentan un amplio registro de antecedentes policiales e ingresos a la cárcel.

Puedes ver: Homenaje al “papa peruano”: instalan estatua de León XIV en el ingreso a Chiclayo

lr.pe

Siguen el rastro de sus cómplices

Los detectives esperan que las declaraciones de Martínez Cumpa ayuden a dar pronto con sus dos cómplices que pudieron fugar. De igual manera, su versión permitirá saber cuál era el real objetivo de esta banda: si la caja fuerte de la entidad o un cliente que se prestaba a hacer un importante depósito.

Notas relacionadas
Homenaje al “papa peruano”: instalan estatua de León XIV en el ingreso a Chiclayo

Homenaje al “papa peruano”: instalan estatua de León XIV en el ingreso a Chiclayo

LEER MÁS
"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

LEER MÁS
Bebé recién nacido fue abandonado en Chiclayo: "Fue encontrado debajo de un árbol"

Bebé recién nacido fue abandonado en Chiclayo: "Fue encontrado debajo de un árbol"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

LEER MÁS
TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
Dos policías heridos tras persecución y captura de miembros de banda roba casas Los Fierreros del Agustino en Santa Anita

Dos policías heridos tras persecución y captura de miembros de banda roba casas Los Fierreros del Agustino en Santa Anita

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

Luis Advíncula señala quiénes 'malograron' a Oliver Sonne desde que llegó a la selección peruana: "El 'blanco' ahora hace jodas"

Cecilio Waterman desborda emoción tras histórico título en Chile y recuerda su paso por Alianza Lima: "Fui a Perú y lo pasé mal"

Sociedad

Paro de transportistas este 3 de noviembre en Callao: empresas interrumpieron actividades por extorsiones

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

"El 50% de mercados en el país son extorsionados": comerciantes anuncian paro para este 6 de noviembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Betssy Chávez se encuentra asilada en embajada de México, confirmó canciller Hugo de Zela

José Jerí toma distancia de Dina Boluarte y culpa a gestión anterior: "Hemos heredado problemas"

¿Quién es Víctor Revoredo? Coronel de la PNP que encabeza la División de Investigación de Extorsiones en Lima y Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025