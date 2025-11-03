Dos de sus cómplices lograron fugar a bordo de una motocicleta. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Dos de sus cómplices lograron fugar a bordo de una motocicleta. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Emmanuel Moreno / La República.

Momentos de pánico vivieron trabajadores y clientes del local de la Caja Piura en la ciudad de Lambayeque, región del mismo nombre, cuando delincuentes armados intentaron asaltar la entidad la tarde de este lunes 3 de noviembre. El rápido despliegue de la Policía permitió frustrar el atraco y detener a dos de los cuatro ladrones participantes, siendo que uno de ellos se disparó a la cabeza al verse acorralado por las autoridades.

Usaban armas robadas

Según detalló el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños, el intento de atraco ocurrió al promediar la 1.30 p.m. en la filial de la av. Ramón Castilla. A esa hora, llegaron cuatro delincuentes, donde dos de ellos ingresaron al establecimiento y, tras reducir al vigilante, amenazaron con sus pistolas a los presentes. Sin embargo, no contaban con que la Policía ya había sido alertada y se dirigía al lugar.

Al verse acorralado por los uniformados de diferentes unidades, el delincuente Julio Alejandro Antón Navarro (33) decidió dispararse en la cabeza con su misma arma. Rápidamente fue llevado al hospital Belén de la ciudad, pereciendo pocos minutos después. Su cómplice Wilson Martínez Cumpa (65), alias 'El Viejo', fue detenido en el interior mientras que los otros dos participantes lograron fugar en una motocicleta.

El alto mando policial apuntó que las armas encontradas en poder de ambos hombres habían sido robadas a dos vigilantes en los últimos 15 días en esta región. Asimismo, los dos sujetos presentan un amplio registro de antecedentes policiales e ingresos a la cárcel.

Siguen el rastro de sus cómplices

Los detectives esperan que las declaraciones de Martínez Cumpa ayuden a dar pronto con sus dos cómplices que pudieron fugar. De igual manera, su versión permitirá saber cuál era el real objetivo de esta banda: si la caja fuerte de la entidad o un cliente que se prestaba a hacer un importante depósito.