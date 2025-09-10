HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Delincuentes incendian camioneta frente a sede del Poder Judicial en Chiclayo

Los maleantes llegaron a bordo de una mototaxi color azul para arrojar el artefacto incendiario. El caso es investigado por la Policía Nacional.

El hecho ocurrió la noche del martes 9 de septiembre. Cámaras grabaron ataque. Policía investiga el caso. Foto: Difusión
El hecho ocurrió la noche del martes 9 de septiembre. Cámaras grabaron ataque. Policía investiga el caso. Foto: Difusión

Momentos de pánico se vivieron la noche del último martes 9 de setiembre, cuando delincuentes incendiaron una moderna camioneta en la vía pública frente a la sede del Poder Judicial situada en la cuadra uno calle Dallorso, en la ciudad de Chiclayo.

Pudo terminar en tragedia

Eran las 7 p. m. cuando las cámaras de videovigilancia de un negocio de la calle Dallorso captaron la inusual llegada de una mototaxi color azul. Segundos después se ve que del vehículo descendió un individuo que arroja un artefacto incendiario a una camioneta estacionada, para luego huir en la misma unidad menor.

PUEDES VER: El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

lr.pe

Afortunadamente, la rápida acción de los vigilantes de la sede del Poder Judicial con ayuda de extintores permitió apagar el fuego antes que consuma por completo la camioneta y las llamas se expandan. Tras la llegada de la Policía Nacional se iniciaron las investigaciones de este caso.

No recibió amenazas

La propietaria del vehículo valorizado en 13.000 dólares contó que no ha recibido ningún tipo de mensaje amenazante, por lo que considera "inexplicable" lo sucedido. La señora apuntó que quizá los malhechores se habrían equivocado de objetivo, por lo que pidió a las autoridades una indagación célere para dar con los responsables.

Notas relacionadas
Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

LEER MÁS
El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

El chiclayano de raíces chinas que hace 65 años popularizó el pan con chicharrón, que hoy compite en el 'Mundial de Desayunos' de Ibai

LEER MÁS
El “efecto León XIV” incrementa el turismo en Chiclayo: visitas suben 30 % en 2025

El “efecto León XIV” incrementa el turismo en Chiclayo: visitas suben 30 % en 2025

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Vecinos evacuan por balcón en medio de feroz incendio en condominio en Santa Anita

Vecinos evacuan por balcón en medio de feroz incendio en condominio en Santa Anita

LEER MÁS
Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

Mueren niños que fueron infectados con Ralstonia Picketti, bacteria que apareció en el INSN San Borja: registran 12 casos

LEER MÁS
Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

Asesinan a trabajador de limpieza pública en Trujillo y extorsionan a su familia con S/ 20 mil por su cuerpo

LEER MÁS
Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

Rafael López Aliaga inaugura tramos de la Vía Expresa Sur, pese a que la obra no está terminada

LEER MÁS
Bebé se salva de morir durante ataque armado contra su familia en Puente Piedra

Bebé se salva de morir durante ataque armado contra su familia en Puente Piedra

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Leao Butrón denuncia en redes que repartidor de delivery dañó el espejo del auto de su hermano: ''La empresa no responde''

Corte de agua en Lima hoy: consulta por horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Sociedad

Sorteo de La Tinka miércoles 10 de septiembre: resultados, Pozo Millonario, premios y más

Corte de agua en Lima hoy: consulta por horarios y zonas afectadas, según Sedapal

Corte de luz en Chiclayo, Lambayeque: distritos y horarios afectados del 7 al 10 de septiembre, según Ensa

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Tomás Gálvez se acerca a la fiscalía de la Nación, en medio del caos que provoca la JNJ

Elecciones 2026: Ley Seca y prohibición de difundir encuestas podrían ser eliminadas

InkaRoot, el hacker que filtró los datos de la policía habla con La República: “Tenemos en la mira a más objetivos, incluida Dina Boluarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota