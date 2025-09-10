Delincuentes incendian camioneta frente a sede del Poder Judicial en Chiclayo

Momentos de pánico se vivieron la noche del último martes 9 de setiembre, cuando delincuentes incendiaron una moderna camioneta en la vía pública frente a la sede del Poder Judicial situada en la cuadra uno calle Dallorso, en la ciudad de Chiclayo.

Pudo terminar en tragedia

Eran las 7 p. m. cuando las cámaras de videovigilancia de un negocio de la calle Dallorso captaron la inusual llegada de una mototaxi color azul. Segundos después se ve que del vehículo descendió un individuo que arroja un artefacto incendiario a una camioneta estacionada, para luego huir en la misma unidad menor.

Afortunadamente, la rápida acción de los vigilantes de la sede del Poder Judicial con ayuda de extintores permitió apagar el fuego antes que consuma por completo la camioneta y las llamas se expandan. Tras la llegada de la Policía Nacional se iniciaron las investigaciones de este caso.

No recibió amenazas

La propietaria del vehículo valorizado en 13.000 dólares contó que no ha recibido ningún tipo de mensaje amenazante, por lo que considera "inexplicable" lo sucedido. La señora apuntó que quizá los malhechores se habrían equivocado de objetivo, por lo que pidió a las autoridades una indagación célere para dar con los responsables.