Sociedad

Chiclayo: artistas plásticos embellecen de forma voluntaria el ingreso a Monsefú

Monsefú está próximo a cumplir 137 años de elevación a ciudad, por lo que estos pintores decidieron realizar esta restauración ad honorem.

Trabajos se realizaron entre el viernes 10 y sábado 11 de octubre. Foto: Emmanuel Moreno - La República.
Trabajos se realizaron entre el viernes 10 y sábado 11 de octubre. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Con motivo del 137 aniversario de la elevación de Monsefú a la categoría de ciudad, un grupo de artistas plásticos decidieron embellecer el óvalo de ingreso a este conocido distrito de la provincia de Chiclayo. Esta labor la realizan absolutamente ad honorem, de forma voluntaria y frente a la desidia de las autoridades municipales.

Jesús Muga contó a La República que la idea de reunir a este grupo de artistas monsefuanos surgió hace un mes. Tras convencerlos de la iniciativa, se buscó apoyo en empresarios y ciudadanos de buen corazón quienes donaron la pintura para restaurar las figuras y la estructura del óvalo. Los trabajos comenzaron el último viernes 10 de octubre y se prolongó por todo este sábado 11.

"Estamos hablando de 2 mil soles solo en materiales y si hablamos de todo el costo, son unos 5 mil soles los que cobraría un maestro pintor, los cuales estamos ahorrando al Estado porque nuestra iniciativa es ad honorem y voluntaria. Lo único que queremos es que Monsefú se muestre bello a los vecinos y visitantes", declaró Muga.

Iniciativa de artistas contó con apoyo de los vecinos, más no del Estado. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Iniciativa de artistas contó con apoyo de los vecinos, más no del Estado. Foto: Emmanuel Moreno - La República.

Además de Jesús Muga, los artistas que participan en esta acción social son Paúl Lluén, Frank Pisfíl, Jaime Temoche, Óscar Lluén, Cinthya Lluén, Martín Liza, Leonel Sánchez y Miguel Espinoza. Todos son reconocidos en Monsefú y Chiclayo por su dominio y talento en la pintura y el arte plástico, que hoy es puesto al servicio del distrito que los vio nacer.

Autoridades deberán cuidar y preservar

Paúl Lluén manifestó que, luego de culminado este trabajo, la Municipalidad Distrital de Monsefú deberá programar mantenimientos periódicos para preservar la pintura. Asimismo, los vecinos deben estar vigilantes para evitar que personas inescrupulosas dañen este importante atractivo de Monsefú.

"Lo más complicado ya está. Lo único que tiene que hacer la Municipalidad de Monsefú ahora es limpiar cada cierto tiempo para ayudar a que la pintura dure. Gracias a la ayuda de varios amigos, se está usando material de excelente calidad y solo queda cuidarlo", culminó el artista.

