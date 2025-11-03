Adulta mayor muere al caer al canal Taymi: mototaxi en la que iba de despistó

El cuerpo fue hallado a varios kilómetros de donde se le vio por última vez. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Archivo LR.

Una adulta mayor, identificada como María Andrea Damián de la Cruz (74), perdió la vida este lunes 3 de noviembre tras caer a las caudalosas aguas del canal Taymi, en la región Lambayeque. Dos hombres que iban con ella lograron sobrevivir.

Según se conoció, el trágico suceso ocurrió al promediar la medianoche cuando la mujer y las otras dos personas iban en una mototaxi, la cual se despistó y cayó al interior del canal Taymi en el momento que cruzaban el puente El Pavo, en el distrito de Túcume. Se presume que el otro pasajero sería hijo de la adulta mayor.

Tras luchar contra la fuerza del agua por unos minutos, el pasajero y el chofer pudieron salir y ponerse a buen recaudo. Esa no fue la suerte de María Damián, quien fue arrastrada por la corriente de este canal, el mismo que por estos días está cargado y con su agua bastante turbia.

Encontrada en Mórrope

Luego de la alerta, agentes policiales de la Subunidad de Búsqueda y Rescate de Chiclayo, junto a una brigada de ciudadanos rescatistas, emprendieron los trabajos para dar con el paradero de la mujer a lo largo del canal, encontrado su celular y bolso en una de las compuertas.

Posteriormente, a las 7.45 a. m., el cuerpo de la anciana fue hallado en un canal del caserío Arborsol del distrito de Mórrope, a varios kilómetros de donde se le vio por última vez. Sus familiares protagonizaron fuertes escenas de dolor.