HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     ¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre?     
Sociedad

Adulta mayor muere al caer al canal Taymi: mototaxi en la que iba de despistó

Policía y población buscaron por horas a la mujer, hasta que fue hallada en un canal del distrito de Mórrope.


El cuerpo fue hallado a varios kilómetros de donde se le vio por última vez.
El cuerpo fue hallado a varios kilómetros de donde se le vio por última vez. | Fuente: Emmanuel Moreno / La República. | Foto: Archivo LR.

Una adulta mayor, identificada como María Andrea Damián de la Cruz (74), perdió la vida este lunes 3 de noviembre tras caer a las caudalosas aguas del canal Taymi, en la región Lambayeque. Dos hombres que iban con ella lograron sobrevivir.

Puedes ver: Homenaje al “papa peruano”: instalan estatua de León XIV en el ingreso a Chiclayo

lr.pe

Según se conoció, el trágico suceso ocurrió al promediar la medianoche cuando la mujer y las otras dos personas iban en una mototaxi, la cual se despistó y cayó al interior del canal Taymi en el momento que cruzaban el puente El Pavo, en el distrito de Túcume. Se presume que el otro pasajero sería hijo de la adulta mayor.

TE RECOMENDAMOS

TRANSPORTISTAS DIVIDIDOS Y LÓPEZ ALIAGA DESINFORMA EN CAMPAÑA | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Tras luchar contra la fuerza del agua por unos minutos, el pasajero y el chofer pudieron salir y ponerse a buen recaudo. Esa no fue la suerte de María Damián, quien fue arrastrada por la corriente de este canal, el mismo que por estos días está cargado y con su agua bastante turbia.

Encontrada en Mórrope

Luego de la alerta, agentes policiales de la Subunidad de Búsqueda y Rescate de Chiclayo, junto a una brigada de ciudadanos rescatistas, emprendieron los trabajos para dar con el paradero de la mujer a lo largo del canal, encontrado su celular y bolso en una de las compuertas.

Posteriormente, a las 7.45 a. m., el cuerpo de la anciana fue hallado en un canal del caserío Arborsol del distrito de Mórrope, a varios kilómetros de donde se le vio por última vez. Sus familiares protagonizaron fuertes escenas de dolor.

Notas relacionadas
Homenaje al “papa peruano”: instalan estatua de León XIV en el ingreso a Chiclayo

Homenaje al “papa peruano”: instalan estatua de León XIV en el ingreso a Chiclayo

LEER MÁS
"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

LEER MÁS
Bebé recién nacido fue abandonado en Chiclayo: "Fue encontrado debajo de un árbol"

Bebé recién nacido fue abandonado en Chiclayo: "Fue encontrado debajo de un árbol"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS
¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

¿Habrá paro nacional este martes 4 de noviembre? Esto acordaron los gremios de transporte frente a la ola de extorsiones

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

Paro de transportistas EN VIVO este 3 de noviembre en Callao: empresas se sumarán al paro de este 4 de noviembre

LEER MÁS
Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

LEER MÁS
TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

TikToker es acusado de estafar a peruanos con falsas inversiones de más de S/100.000: se habría fugado del país

LEER MÁS
¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

¿Habrá clases virtuales este martes 4 de noviembre por paro de transportistas? Esto dicen los colegios de Lima y Callao

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025