Censista del INEI salvó de ser abusada por sujeto cuando cumplía su labor en Chiclayo

La trabajadora hizo su denuncia en la Comisaría Campodónico y los efectivos realizan sus labores de búsqueda para dar con el responsable del delito. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República / Andina

La trabajadora hizo su denuncia en la Comisaría Campodónico y los efectivos realizan sus labores de búsqueda para dar con el responsable del delito. Foto: Composición LR / Emmanuel Moreno, La República / Andina

Indignante. Un adicto a las drogas intentó abusar sexualmente de una censista del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la región Lambayeque. Los hechos sucedieron cuando la mujer realizaba su labor en el pueblo joven Villa El Progreso, en la ciudad de Chiclayo.

La información policial detalla que R. E. R. V. (29) estaba caminando el último martes 23 de setiembre, cerca de la acequia en dicho sector, cuando se le acercó un hombre bajo el efecto de alguna sustancia ilícita y se arrojó sobre ella, llevándola arrastrada y entre gritos de desesperación a unos cañaverales para ultrajarla.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

La trabajadora del INEI puso resistencia en todo momento y luchó con el individuo, logrando escapar y dar aviso a sus compañeros que estaban por la zona. Posteriormente, hizo su denuncia en la Comisaría Campodónico, cuyos agentes realizaron un patrullaje para dar con el sujeto, pero no se consiguió localizarlo.

PUEDES VER: Incendio en condominio de Chiclayo deja un niño con quemaduras

INEI condena el hecho

Mediante un comunicado, el INEI condenó este hecho e indicó que su censista está en buen estado de salud y recibe acompañamiento y apoyo integral por la institución. Asimismo, enfatizaron su disposición para colaborar con las autoridades con el objetivo de que el responsable sea ubicado y sancionado.