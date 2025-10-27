El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM declara el Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y Callao a partir del 21 de octubre de 2025 | Foto: Andina

A pocos días de celebrar Halloween y el Día de la Canción Criolla, la declaratoria del estado de emergencia ha inquietado a quienes planeaban salir a disfrutar en discotecas, bares u otros centros de entretenimiento nocturno este 31 de octubre. El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM, publicado en El Peruano, especifica algunas normativas que deben cumplirse para asegurar el orden público durante las últimas efemérides del mes.

¿Qué dice la normativa del estado de emergencia sobre eventos masivos?

El Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM declara principalmente el estado de emergencia por un lapso de 30 días calendario a partir de la fecha de publicación del contenido, el 21 de octubre, tanto en Lima Metropolitana como en el Callao. Además, reafirma la labor de la Policía Nacional del Perú (PNP) como ente velador del orden interno, junto a las Fuerzas Armadas, para enfrentar a la criminalidad y todo tipo de violencia. Se establece que la PNP se encargará de determinar qué zonas intervenir, tomando en consideración su base de inteligencia, mapas del delito, estadísticas, entre otros.

Si bien la normativa no obliga a organizadores a cerrar sus establecimientos y tampoco prohíbe la asistencia de ciudadanos a ellos, sí restringe el ejercicio de algunos derechos constitucionales relacionados a la “libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio”. Por ello, para actividades públicas y masivas de índole deportivo, no deportivo, religioso o cultural, es necesario solicitar un permiso específico ante las autoridades correspondientes para ser evaluadas. Todas aquellas actividades que no sean masivas podrán realizarse sin requerir este permiso.

José Manuel Saavedra, experto en comunicación gubernamental y presidente de la Misión Internacional de Ciudades Seguras (MIC Latinoamérica), comentó para La República que gran parte de la población no se encuentra informada respecto a las medidas de seguridad en el país; por lo que, recomendó tomar precauciones durante estos eventos organizados en el estado de emergencia porque pese a la medida, los criminales seguirían intimidando a los organizadores y podrían realizar actos en contra de los eventos.

¿Qué necesitarían las discotecas y bares para funcionar por Halloween y Día de la Canción Criolla?

Si los organizadores desean realizar sus eventos, especialmente los próximos a las fiestas de fin de mes, deben solicitar un permiso especial para operar durante el estado de emergencia.

Saavedra explica que si bien las discotecas tienen licencias de funcionamiento, durante el estado de emergencia deberán acudir a la PNP para informar que realizarán alguna actividad y solicitar una autorización. Asimismo, los organizadores deberán presentar un plan de seguridad que incluya rutas de evacuación, control de aforo, entre otros. Así las autoridades evaluarán si autorizan o niegan el permiso, en caso se ponga en riesgo la vida de los asistentes.

"Si pides garantías a la prefectura, se envía a la policía a hacer un reconocimiento de la zona, para ver en dónde podría ubicarse durante el evento. Eso sí se va a permitir, pero depende de la apreciación de cada comisario", añadió el experto.