Registrate en nuestro boletin

Sociedad

Ataque a balazos contra local de barbershop deja dos heridos en San Martin de Porres: dispararon desde una moto lineal

Los atacantes dispararon al menos cinco veces contra el establecimiento y dejaron heridos a un hombre y una mujer que luego fueron trasladados al hospital Cayetano Heredia.

Dos personas resultaron heridas en un presunto ataque extorsivo. Foto: difusión
Dos personas resultaron heridas en un presunto ataque extorsivo. Foto: difusión

Un ataque armado registrado la noche del viernes 31 de octubre dejó dos personas heridas frente al local “Casa del Barbero”, ubicado en la calle 16 con 36, manzana 11-A, en el asentamiento humano Laura Caller, distrito de San Martín de Porres.

Según el parte municipal al que accedió este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 9:50 p.m., cuando una moto lineal pasó frente al establecimiento y abrió fuego contra la fachada antes de darse a la fuga a toda velocidad. Minutos después del ataque, una miniván llegó al lugar trasladando a dos heridos de bala: un hombre de aproximadamente 60 años, con impacto de proyectil a la altura del tobillo, y una mujer de unos 55 años con una herida en la rodilla.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Ambas víctimas fueron evacuadas al hospital Cayetano Heredia con apoyo de la Policía Nacional. Sin embargo, se negaron a brindar información sobre lo ocurrido.

lr.pe

Ataque extorsivo estaría en investigación

En la escena del ataque se encontraron cinco casquillos percutados de arma de fuego, presuntamente de pistola. Efectivos de la Unidad Fénix 22 y otras patrullas municipales llegaron primero al lugar, seguidos por agentes de la comisaría Laura Caller, quienes asumieron las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta nota no se reportan detenidos ni se ha confirmado si el ataque estaba dirigido contra el local o sus ocupantes. La Policía investiga si se trataría de un nuevo caso de extorsión contra negocios de la zona.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Carpintero fue encontrado sin vida después de días en su taller en San Martín de Porres: sería por ajuste de cuentas

Desapareció tras sufrir accidente y su familia lo busca: hombre con síntomas de psicosis fue visto por última vez en SJL

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

Señor de los Milagros EN VIVO: sigue el último recorrido de la sagrada imagen por Lima

Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

Peruana en Madrid encuentra por error obra de Picasso desaparecida y termina siendo investigada: "Pensé que era un espejo"

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

