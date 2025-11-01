Ataque a balazos contra local de barbershop deja dos heridos en San Martin de Porres: dispararon desde una moto lineal

Un ataque armado registrado la noche del viernes 31 de octubre dejó dos personas heridas frente al local “Casa del Barbero”, ubicado en la calle 16 con 36, manzana 11-A, en el asentamiento humano Laura Caller, distrito de San Martín de Porres.

Según el parte municipal al que accedió este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 9:50 p.m., cuando una moto lineal pasó frente al establecimiento y abrió fuego contra la fachada antes de darse a la fuga a toda velocidad. Minutos después del ataque, una miniván llegó al lugar trasladando a dos heridos de bala: un hombre de aproximadamente 60 años, con impacto de proyectil a la altura del tobillo, y una mujer de unos 55 años con una herida en la rodilla.

Ambas víctimas fueron evacuadas al hospital Cayetano Heredia con apoyo de la Policía Nacional. Sin embargo, se negaron a brindar información sobre lo ocurrido.

Ataque extorsivo estaría en investigación

En la escena del ataque se encontraron cinco casquillos percutados de arma de fuego, presuntamente de pistola. Efectivos de la Unidad Fénix 22 y otras patrullas municipales llegaron primero al lugar, seguidos por agentes de la comisaría Laura Caller, quienes asumieron las diligencias correspondientes.

Hasta el cierre de esta nota no se reportan detenidos ni se ha confirmado si el ataque estaba dirigido contra el local o sus ocupantes. La Policía investiga si se trataría de un nuevo caso de extorsión contra negocios de la zona.

