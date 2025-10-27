Desvíos por la procesión del Señor de los Milagros: conoce los cambios de ruta en el Metropolitano y Corredores este martes 28 de octubre

Procesión del Señor de los Milagros saldrá este martes 28 de octubre. Foto: ATU.

Procesión del Señor de los Milagros saldrá este martes 28 de octubre. Foto: ATU.

Este martes 28 de octubre, debido a un nuevo recorrido procesional del Señor de los Milagros por el Cercado de Lima y el distrito de Breña, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre los desvíos y restricciones que se aplicarán a diversos servicios del sistema de transporte público.

Estas medidas se implementarán de manera progresiva según el avance de la procesión y el cierre de vías dispuesto por la Policía Nacional del Perú (PNP).

Rutas y desvíos del Metropolitano este 28 de octubre

Cuando la procesión se desplace por la avenida Tacna, los servicios regular A y Expreso 10 modificarán su trayecto hacia la avenida Alfonso Ugarte, realizando como única parada la estación Quilca. En tanto, el servicio regular C llegará solo hasta la Estación Central. Durante este periodo, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán temporalmente cerradas.

Posteriormente, mientras la imagen transite por la avenida Alfonso Ugarte, los servicios expresos y regulares desviarán por las avenidas Lampa y Emancipación sin efectuar paradas. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España no estarán operativas hasta que se restablezca el tránsito.

Corredor Azul

Con el cierre de la avenida Tacna, las unidades circularán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola en ambos sentidos. Cuando el recorrido llegue a la avenida Garcilaso de la Vega, los buses transitarán por Caquetá, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco.

Asimismo, el servicio extraordinario 08 utilizará las avenidas Bolivia y jirón Washington para luego retornar por la avenida Uruguay hacia San Martín de Porres. En caso de restricciones en las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, se emplearán como rutas alternas la avenida Óscar R. Benavides y Tingo María.

Corredor morado y aerodirecto

El servicio 412 del Corredor morado operará solo hasta el cruce del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, desde donde retornará hacia San Juan de Lurigancho.

Por su parte, el aerodirecto tendrá como punto de inicio y fin la Plaza 2 de Mayo mientras el cierre alcance la avenida Nicolás de Piérola.

Rutas convencionales

Las unidades de transporte convencional se desplazarán por vías alternas como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, jirón Zorritos y jirón Washington, según lo determine el avance de la procesión.

La ATU recordó que cualquier modificación adicional será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

¿Qué otros días del mes de octubre y noviembre saldrá la procesión?

Martes 28 de octubre

Sábado 1 de noviembre

