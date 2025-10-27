HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Desvíos por la procesión del Señor de los Milagros: conoce los cambios de ruta en el Metropolitano y Corredores este martes 28 de octubre

Los servicios del Metropolitano alterarán sus trayectos en función del avance de la procesión. Estaciones como Colmena y Jirón de la Unión permanecerán cerradas durante el evento.

Procesión del Señor de los Milagros saldrá este martes 28 de octubre. Foto: ATU.
Procesión del Señor de los Milagros saldrá este martes 28 de octubre. Foto: ATU.

Este martes 28 de octubre, debido a un nuevo recorrido procesional del Señor de los Milagros por el Cercado de Lima y el distrito de Breña, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó sobre los desvíos y restricciones que se aplicarán a diversos servicios del sistema de transporte público.

Estas medidas se implementarán de manera progresiva según el avance de la procesión y el cierre de vías dispuesto por la Policía Nacional del Perú (PNP).

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

lr.pe

Rutas y desvíos del Metropolitano este 28 de octubre

Cuando la procesión se desplace por la avenida Tacna, los servicios regular A y Expreso 10 modificarán su trayecto hacia la avenida Alfonso Ugarte, realizando como única parada la estación Quilca. En tanto, el servicio regular C llegará solo hasta la Estación Central. Durante este periodo, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán temporalmente cerradas.

Posteriormente, mientras la imagen transite por la avenida Alfonso Ugarte, los servicios expresos y regulares desviarán por las avenidas Lampa y Emancipación sin efectuar paradas. Las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España no estarán operativas hasta que se restablezca el tránsito.

larepublica.pe

PUEDES VER: ¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

lr.pe

Corredor Azul

Con el cierre de la avenida Tacna, las unidades circularán por las avenidas Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola en ambos sentidos. Cuando el recorrido llegue a la avenida Garcilaso de la Vega, los buses transitarán por Caquetá, Alfonso Ugarte y Guzmán Blanco.

Asimismo, el servicio extraordinario 08 utilizará las avenidas Bolivia y jirón Washington para luego retornar por la avenida Uruguay hacia San Martín de Porres. En caso de restricciones en las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, se emplearán como rutas alternas la avenida Óscar R. Benavides y Tingo María.

Corredor morado y aerodirecto

El servicio 412 del Corredor morado operará solo hasta el cruce del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, desde donde retornará hacia San Juan de Lurigancho.

Por su parte, el aerodirecto tendrá como punto de inicio y fin la Plaza 2 de Mayo mientras el cierre alcance la avenida Nicolás de Piérola.

Rutas convencionales

Las unidades de transporte convencional se desplazarán por vías alternas como Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, 28 de Julio, Abancay, Miguel Grau, Jorge Chávez, Mariano Cornejo, Tingo María, jirón Zorritos y jirón Washington, según lo determine el avance de la procesión.

La ATU recordó que cualquier modificación adicional será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

lr.pe

¿Qué otros días del mes de octubre y noviembre saldrá la procesión?

  • Martes 28 de octubre
  • Sábado 1 de noviembre

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

LEER MÁS
Señor de los Milagros, recorrido en vivo: horarios, desvíos y más detalles de la quinta salida en procesión del Cristo Moreno

Señor de los Milagros, recorrido en vivo: horarios, desvíos y más detalles de la quinta salida en procesión del Cristo Moreno

LEER MÁS
¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

¿A qué hora comienza la procesión del Señor de los Milagros en el Callao este domingo 26 de octubre?

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

¿Suspenderán las clases escolares este jueves 30 y viernes 31 de octubre? Lo que dice Minedu

LEER MÁS
Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

Fallece General del Ejército Peruano, Marco Marín Saldaña, en accidente de helicóptero en Pataz

LEER MÁS
Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

Municipalidad de Lima inaugura nueva vía sin peaje que conecta Ate, La Molina y Santa Anita como alternativa a Evitamiento

LEER MÁS
Falsos colectiveros secuestran a mujer por casi 24 horas en San Juan de Lurigancho y le roban S/22.000 en pleno estado de emergencia

Falsos colectiveros secuestran a mujer por casi 24 horas en San Juan de Lurigancho y le roban S/22.000 en pleno estado de emergencia

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

Ranking Sunedu 2025: Las mejores universidades privadas del Perú que lideran el top 10

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros este martes 28 de octubre en Lima?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tensión en la SUNAT: en fuego cruzado, Edward Tovar dejaría el cargo

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Accede a una compra de deuda a una tasa desde 0.84% mensual y ahorra pagando menos intereses

Sociedad

Cusco: cuestionan incumplimiento de protocolos en accidente que involucró a conocido locutor radial

Casos de rabia en Perú no son atendidos con urgencia: mordeduras de animales se incrementa en Arequipa y la Amazonía

Transportistas anuncian paro nacional en noviembre y cuestionan estado de emergencia de José Jerí: “La situación se ha agravado”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ronald Atencio: “Condenan a Bermejo cuando se perfila como candidato presidencial de la izquierda peruana”

Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I tras ser condenado 15 años por afiliación terrorista

Lucinda Vásquez: ¿quién es la congresista cuyo asesor le corta las uñas de los pies en horario laboral?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025