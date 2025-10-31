HOYSuscripcion LR Focus

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

El recorrido incia en el Monasterio de las Nazarenas e incluirá avenidas como Tacna y Chancay. Las autoridades implementan restricciones vehiculares y medidas de seguridad para los asistentes. 

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno
Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno | Foto: Andina.

Las calles de Lima despedirán al Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre con la sexta y última procesión en este 2025. Este recorrido, que está programado iniciar a las 12:00 del mediodía en el Monasterio de las Nazarenas en el Cercado de Lima, avanzará por la avenida Tacna, el Jirón Callao, jirón Chancay y la avenida Emancipación, para luego regresar a la iglesia donde permanecerá hasta las celebraciones del próximo año.

En ese sentido, la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas compartió el mapa de las principales vías donde circulará la imagen del Cristo Moreno, para que los vehículos y transeúntes tomen sus precauciones frente al cierre de algunas calles y la necesidad de rutas alternas.

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Antropólogos revelan por qué octubre es el 'mes de los temblores' y su vínculo con el Señor de los Milagros: “Lima siempre ha tenido un enemigo recurrente"

Última procesión del Señor de los Milagros

Debido al alto tránsito de personas que representa la procesión del Señor de los Milagros, las autoridades municipales han previsto la presencia de brigadas médicas y puntos de hidratación en diversos sectores del recorrido. Asimismo, se restringirá el paso de vehículos por las vías por donde se trasladará el Cristo Moreno para facilitar el desplazamiento de las personas que acompañen la imagen.

Se cerrará temporalmente la avenida Tacna. Los que se movilicen del norte al sur por esta calle, tendrán que desviar su camino desde la avenida Francisco Pizarro hacia la avenida Caquetá, para posteriormente ir hacia Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola. Por el contrario, quienes vayan del sur hasta el norte, las vías disponibles serán desde Nicolás de Piérola hasta jirón Arrieta, avenida De los Próceres y jirón Virú.

Cabe destacar que en todo el “Mes Morado”, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas –Las Nazarenas– ha programado misas diarias los siguientes horarios:  6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m. Además, la iglesia permanece abierta todos los días de 5:45 a.m. hasta 10:00 p.m. para los fieles que deseen acudir para rezo, meditación y confesiones.

Mapa de desvío por procesión del Señor de los Milagros. Foto: Difusión.

Mapa de desvío por procesión del Señor de los Milagros. Foto: Difusión.

Recomendaciones para los asistentes a la procesión

  • Llegar con anticipación al Monasterio de las Nazarenas, teniendo en cuenta que al mediodía partirá la procesión y las calles adyacentes podrían llenarse rápidamente.
  • Vestir ropa cómoda y fresca, debido a la alerta del Senamhi de presencia de calor durante la tarde temprana.
  • Usar protección solar y llevar agua para mantenerse hidratado.
  • Seguir instrucciones de las autoridades de tránsito, debido a que habrá cortes y desvíos por la ruta.
  • Cabe destacar que la procesión se transmite en vivo a través de los canales oficiales de la Hermandad.

¿A qué hora inicia la última procesión del Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre?

¿A qué hora inicia la última procesión del Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre?

El Señor de los Milagros realizará su última procesión del año este 1 de noviembre: conoce la ruta en Lima

El Señor de los Milagros realizará su última procesión del año este 1 de noviembre: conoce la ruta en Lima

¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

¿Por qué se come turrón de Doña Pepa en octubre y cuál es su relación con el Señor de los Milagros?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

Municipalidad de Ate demolió casas en Cerro Candela para ampliar avenida Nicolás Ayllón: residentes reportan que no les notificaron

