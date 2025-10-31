Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno | Foto: Andina.

Las calles de Lima despedirán al Señor de los Milagros este sábado 1 de noviembre con la sexta y última procesión en este 2025. Este recorrido, que está programado iniciar a las 12:00 del mediodía en el Monasterio de las Nazarenas en el Cercado de Lima, avanzará por la avenida Tacna, el Jirón Callao, jirón Chancay y la avenida Emancipación, para luego regresar a la iglesia donde permanecerá hasta las celebraciones del próximo año.

En ese sentido, la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas compartió el mapa de las principales vías donde circulará la imagen del Cristo Moreno, para que los vehículos y transeúntes tomen sus precauciones frente al cierre de algunas calles y la necesidad de rutas alternas.

Última procesión del Señor de los Milagros

Debido al alto tránsito de personas que representa la procesión del Señor de los Milagros, las autoridades municipales han previsto la presencia de brigadas médicas y puntos de hidratación en diversos sectores del recorrido. Asimismo, se restringirá el paso de vehículos por las vías por donde se trasladará el Cristo Moreno para facilitar el desplazamiento de las personas que acompañen la imagen.

Se cerrará temporalmente la avenida Tacna. Los que se movilicen del norte al sur por esta calle, tendrán que desviar su camino desde la avenida Francisco Pizarro hacia la avenida Caquetá, para posteriormente ir hacia Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola. Por el contrario, quienes vayan del sur hasta el norte, las vías disponibles serán desde Nicolás de Piérola hasta jirón Arrieta, avenida De los Próceres y jirón Virú.

Cabe destacar que en todo el “Mes Morado”, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas –Las Nazarenas– ha programado misas diarias los siguientes horarios: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m. Además, la iglesia permanece abierta todos los días de 5:45 a.m. hasta 10:00 p.m. para los fieles que deseen acudir para rezo, meditación y confesiones.

Mapa de desvío por procesión del Señor de los Milagros. Foto: Difusión.

Recomendaciones para los asistentes a la procesión

Llegar con anticipación al Monasterio de las Nazarenas, teniendo en cuenta que al mediodía partirá la procesión y las calles adyacentes podrían llenarse rápidamente.

Vestir ropa cómoda y fresca, debido a la alerta del Senamhi de presencia de calor durante la tarde temprana.

Usar protección solar y llevar agua para mantenerse hidratado.

Seguir instrucciones de las autoridades de tránsito, debido a que habrá cortes y desvíos por la ruta.

Cabe destacar que la procesión se transmite en vivo a través de los canales oficiales de la Hermandad.

