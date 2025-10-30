¿A qué hora inicia la procesión del Señor de los Milagros en su último recorrido por Lima este 1 de noviembre?
La salida del Señor de los Milagros el 1 de noviembre marca el cierre de una tradición que ilumina de morado las calles de Lima cada año. Descubre la hora de inicio y las rutas aquí.
La ciudad de Lima se prepara para el acto de fe que cierra el tradicional “Mes Morado”: la salida en procesión de la venerada imagen del Cristo Moreno de Nazarenas en su última jornada del año. A continuación, los detalles claves que todo fiel o visitante debe conocer. La salida está programada para las 12:00 del mediodía, del sábado 1 de noviembre desde el Monasterio de las Nazarenas en el Cercado de Lima. La ruta contempla transitar por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación, para luego regresar al Monasterio.
La despedida anual de la imagen del Señor de los Milagros, antes de su “guardada” hasta la próxima temporada, abarca vías simbólicas del centro de Lima donde miles de fieles se congregan para dar gracias, renovar su fe y vestir de morado en señal de respeto y devoción. La organización de esta procesión moviliza a autoridades religiosas, municipales y a los fieles, junto con medidas de seguridad, desvíos de tránsito y asistencia médica especial.
Última ruta del Cristo Moreno. Foto: Las Nazarenas.
Misas todo el mes morado
En el marco del “Mes Morado”, el Santuario Monasterio del Señor de los Milagros de Nazarenas (alias Las Nazarenas) ha programado misas diarias en diferentes horarios: 6:00 a.m., 7:00 a.m., 9:00 a.m., 10:30 a.m., 12:00 m., 1:30 p.m., 4:30 p.m., 5:30 p.m., 7:00 p.m., 8:00 p.m. y 9:00 p.m.
Además, el templo permanece abierto todos los días de 5:45 a.m. hasta 10:00 p.m. para que los fieles participen del rezo, meditación y confesiones.
El Cristo Morado contó con su histórico recorrido al Callao tras años de ausencia. Foto: John Reyes/LR.
¿Qué se recomienda a los asistentes?
- Llegar con anticipación al Monasterio de las Nazarenas, considerando que a mediodía se dará la partida y las calles adyacentes suelen llenarse rápidamente.
- Vestir ropa cómoda y, si es devoto, con detalles morados en honor al Cristo Moreno.
- Llevar agua, protección solar o gorra según el clima, ya que el recorrido transcurre por el centro histórico de Lima.
- Seguir instrucciones de las autoridades de tránsito y transporte, ya que habrá cortes y desvíos por la ruta procesional.
- Si no puede asistir presencialmente, la procesión se transmite en vivo a través de los canales oficiales de la Hermandad.
