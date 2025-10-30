HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho
Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      Mira EN VIVO Fuerte y Claro con Manuela Camacho      
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
EN VIVO

RLA: El candidato que prometió "hotel 5 estrellas" a niñas abusadas | Fuerte y Claro

Política

Contraloría inicia investigación a Reniec por exposición del padrón electoral

A través de sus redes sociales, la Contraloría de la República informó que inició la recopilación de información sobre la publicación del padrón inicial.

Contraloría inicia indagaciones sobre la exposición del padrón electoral inicial. Foto: Composición/LR
Contraloría inicia indagaciones sobre la exposición del padrón electoral inicial. Foto: Composición/LR

La Contraloría General de la República inició una investigación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) luego de que publicara el padrón inicial en su plataforma con los nombres, apellidos y direcciones de todos los ciudadanos que votarán en las Elecciones 2026.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la entidad informó que estas diligencia inicial se trata de la recopilación de información a la publicación del padrón con los datos personales de los ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS PRESIDENCIALES Y DERECHOS V10L4D0S | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Francisco Sagasti confirmó que no postulará a la Presidencia 2026 y negó haberse alejado del Partido Morado

lr.pe

Asimismo, la Contraloría comunicó que se notificó de estas actividades a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, con la finalidad de que se brinden las facilidades del caso para continuar con las diligencias.

Comunicado de la Contraloría a través de su cuenta oficial de X

Comunicado de la Contraloría a través de su cuenta oficial de X

La publicación del padrón inicial por parte de Reniec causó preocupación a los ciudadanos debido a que sus datos personales quedarían expuestos en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que afronta el Perú.

Sin embargo, la institución aseguró que esta publicación se debe a que es "proceso legal, obligatorio y transparente, de carácter público, establecido en la Ley 26859". Esta declaración provocó descontento entre los usuarios de redes sociales, quienes advierten que su información personal está en riesgo.

Según el comunicado del Reniec, la Lista del Padrón Inicial (LPI) incluye por cada ciudadano la siguiente información: nombres, apellidos, número de DNI, fotografía y firma digitalizada, así como el distrito, provincia, departamento y mesa de sufragio. En ese sentido, indicaron que eso permite que sse "verifique la información electoral y ayude a garantizar un proceso limpio y confiable".

PUEDES VER: Sagasti sobre Jerí: "No veo ninguna señal. Tiene que proponer derogatoria de muchas leyes"

lr.pe
Notas relacionadas
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

LEER MÁS
Peruanos pueden pagar todos estos trámites de Reniec usando Yape y los agentes de BCP a nivel nacional en 2025

Peruanos pueden pagar todos estos trámites de Reniec usando Yape y los agentes de BCP a nivel nacional en 2025

LEER MÁS
Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

Generación Z lidera marchas en Perú: quiénes son los jóvenes que toman protagonismo político

LEER MÁS
Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

Si el Congreso censura a José Jerí, ¿quién asumiría la presidencia del Perú según la Constitución?

LEER MÁS
Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

Cuándo son las próximas elecciones municipales Perú 2026, según JNE: fechas clave y plazos de los comicios

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

LEER MÁS
Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

Fuerza Popular modificó norma para que Reniec exponga padrón electoral en internet

LEER MÁS
Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

Keiko Fujimori postulará por cuarta vez a la Presidencia: Luis Galarreta y Miki Torres la acompañan en elecciones 2026

LEER MÁS
PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

PNP tiene en la mira a tiktokers y a La República: revelan documento secreto sobre marchas de la Generación Z

LEER MÁS
Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

Obra de Dina Boluarte en Huaycoloro tiene un sobrecosto de S/419 millones

LEER MÁS
Nuevo abogado de Pedro Castillo pide anular caso golpe de Estado por irregularidades en su detención del 2022

Nuevo abogado de Pedro Castillo pide anular caso golpe de Estado por irregularidades en su detención del 2022

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025