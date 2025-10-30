Contraloría inicia investigación a Reniec por exposición del padrón electoral

La Contraloría General de la República inició una investigación al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) luego de que publicara el padrón inicial en su plataforma con los nombres, apellidos y direcciones de todos los ciudadanos que votarán en las Elecciones 2026.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), la entidad informó que estas diligencia inicial se trata de la recopilación de información a la publicación del padrón con los datos personales de los ciudadanos.

Asimismo, la Contraloría comunicó que se notificó de estas actividades a la jefa de la Reniec, Carmen Velarde, con la finalidad de que se brinden las facilidades del caso para continuar con las diligencias.

La publicación del padrón inicial por parte de Reniec causó preocupación a los ciudadanos debido a que sus datos personales quedarían expuestos en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que afronta el Perú.

Sin embargo, la institución aseguró que esta publicación se debe a que es "proceso legal, obligatorio y transparente, de carácter público, establecido en la Ley 26859". Esta declaración provocó descontento entre los usuarios de redes sociales, quienes advierten que su información personal está en riesgo.

Según el comunicado del Reniec, la Lista del Padrón Inicial (LPI) incluye por cada ciudadano la siguiente información: nombres, apellidos, número de DNI, fotografía y firma digitalizada, así como el distrito, provincia, departamento y mesa de sufragio. En ese sentido, indicaron que eso permite que sse "verifique la información electoral y ayude a garantizar un proceso limpio y confiable".