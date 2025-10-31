JNJ investiga a jefa del Reniec, Carmen Velarde, tras exposición de datos del padrón electoral

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició una investigación preliminar contra la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, tras exposición de datos personales en el Padrón Electoral Inicial de las Elecciones Generales 2026.

En ese contexto, la JNJ analizará si la jefa del Reniec incurrió o no en alguna irregularidad en el manejo de la información, y le ha otorgado un plazo de 10 días hábiles para presentar sus descargos, conforme al Reglamento de Procesos Disciplinarios de la institución. Si tras la evaluación se determina que existen indicios de delito, el caso será remitido al Ministerio Público para que actúe conforme a ley

El último 28 de octubre, los usuarios advirtieron que información de su DNI como nombre y dirección era pública en la plataforma de la Reniec.