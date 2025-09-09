En el Perú se ha abierto el camino para la implementación del voto digital como alternativa al sufragio tradicional. Este proceso, amparado en la Ley 32270, busca que algunos sectores de la población puedan emitir su voto de manera remota a través de una plataforma tecnológica. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha señalado que el piloto se pondrá en marcha para las Elecciones Generales de 2026, aunque todavía existen desafíos significativos en materia de conectividad, seguridad tecnológica y cobertura digital.

“El Perú tiene algunos elementos importantes como instituciones electorales organizadas, experiencias pilotos ya efectuadas e infraestructura de identificación electrónica por parte de RENIEC”, explicó el ingeniero José Callirgos, presidente de la comisión de tecnología de la información y comunicaciones del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima). Sin embargo, precisó que aún existen “brechas significativas, sobre todo en conectividad, cobertura digital y madurez de los procesos de ciberseguridad”.

Brechas de conectividad

La infraestructura tecnológica del Perú representa uno de los principales retos para el voto digital. La geografía del país y las limitaciones de cobertura generan escenarios de desigualdad. Callirgos ejemplificó: “En la provincia de Arauco del Marañón, por ejemplo, el despliegue de 4G es casi nulo. Bitel llega al 15%, mientras que Entel, Movistar y Claro no alcanzan ni el 1%”, menciona el experto.

Esto significa que militares en frontera, médicos destacados en zonas aisladas o ciudadanos en comunidades rurales podrían quedar sin acceso a esta modalidad de voto. Si bien el proyecto Conectaselva de Pronatel logró una amplia cobertura en comisarías y puestos de salud de la Amazonía, aún persisten brechas en áreas de frontera y localidades remotas.

ONPE buscaría implementar el voto digital, pese a problemas de ciberseguridad

En paralelo, la ciberseguridad se perfila como un aspecto crítico. “Hace poco hemos tenido incidentes tecnológicos en el sector público, que no nos gustaría que ocurran en esta plataforma”, advirtió el ingeniero. Entre las medidas de mitigación propuestas destacan auditorías externas al código, uso de internet encriptado, equipos con antivirus actualizado y mecanismos de defensa frente a ataques de denegación de servicio.

La discusión sobre el voto digital no puede desligarse de la coyuntura en materia de ciberseguridad que atraviesa el país. En los últimos meses, varias páginas y plataformas estatales han sido blanco de ataques informáticos como una posible venta de datos y ataques contra la Policía Nacional o un presunto ataque al portal oficial del Gobierno, lo que ha puesto en evidencia la fragilidad de la infraestructura digital del sector público.

El caso de Estonia se mantiene como el único ejemplo exitoso a nivel global en la implementación del voto digital remoto. En América Latina, Brasil ha desarrollado experiencias en voto electrónico, pero únicamente en la modalidad presencial.

“No estoy seguro si tengamos la cobertura que necesitamos para estos grupos priorizados. Brasil ha logrado una madurez que nosotros aún no alcanzamos”, reconoció Callirgos. En ese sentido, el reto peruano no solo es tecnológico, sino también de confianza pública e institucionalidad.

Mecanismos de seguridad y auditoría

El diseño de la ONPE incluye auditorías antes y después de cada proceso electoral, tal como exige la Ley 32270. Además, se contempla el uso de algoritmos de cifrado, firma digital, bases de datos seguras con respaldos, tecnología blockchain y monitoreo en tiempo real para detectar incidentes.

Los ciudadanos deberán autenticar su identidad con el DNIe y un PIN personal. Después de sufragar, recibirán una constancia de participación, aunque el sistema garantizará que no exista vínculo entre el elector y el sentido de su voto.

La ONPE también permitirá que las organizaciones políticas accedan al código fuente y supervisen las pruebas en una Sala Multipropósito. Durante la jornada electoral, el funcionamiento de la mesa de sufragio digital será transmitido en vivo y el proceso podrá ser seguido en la Sala de Personeros y Observadores.

Un salto cualitativo con pendientes

El voto digital promete facilitar la participación electoral, reducir el ausentismo y ahorrar recursos a los ciudadanos. Sin embargo, los desafíos de conectividad, seguridad informática y masificación del DNIe plantean un escenario complejo.

“Estamos dando un salto cualitativo al voto digital que me parece importante, pero antes debemos madurar las plataformas tecnológicas”, puntualizó Callirgos. La ONPE y las instituciones involucradas tienen poco menos de un año para garantizar que las condiciones estén dadas de cara a las elecciones generales de 2026.

El papel del DNI electrónico

El voto digital se sustentará en el uso del Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe). Callirgos destacó que el DNI 3.0 “tiene 64 controles incorporados de seguridad y tres certificados. Eso le da robustez para permitir el voto desde laptop, PC, tablet o celular”.

No obstante, se enfrentan limitaciones técnicas. Para sufragar desde una computadora o tableta se necesita un lector de DNIe, mientras que en los celulares es indispensable contar con un dispositivo compatible con tecnología NFC y descargar la aplicación oficial. En la actualidad, la presencia de esta tecnología en los dispositivos peruanos es mínima, lo que podría reducir el alcance real del sistema.

Además, los certificados digitales contenidos en el DNIe deben estar vigentes hasta al menos junio de 2026, fecha en la que eventualmente se realizaría una segunda vuelta electoral. De lo contrario, el elector tendrá que renovarlos presencial o virtualmente, según la versión de su documento.

¿Quiénes accederán al voto digital?

De acuerdo con la ONPE, el sistema será progresivo y voluntario en la mayoría de casos. Se priorizarán once o doce grupos de votantes, entre los que se encuentran las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, ciudadanos residentes en el extranjero, médicos y enfermeras, bomberos, personal del INPE, trabajadores de la Defensoría del Pueblo, Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y ciudadanos con discapacidad inscritos en Conadis.

En el caso de militares y policías desplazados por funciones, el uso será obligatorio. En todos los demás grupos, la inscripción será voluntaria. La jornada digital también contará con una mesa de sufragio única ubicada en la sede central de la ONPE, en el Cercado de Lima, la cual recibirá los votos electrónicos desde distintas regiones y del extranjero.

