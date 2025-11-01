Un adolescente de 16 años, identificado como Isaíac Wilfredo Alca Villar, lleva casi una semana desaparecido tras salir de su casa en el asentamiento humano Los Álamos, en San Juan de Lurigancho (SJL). El menor se fue luego de almorzar y no volvió. Su madre, la señora Sara Ninive, se encuentra profundamente preocupada, ya que también tiene otro hijo de 18 años, Aarón, internado en el Hospital Dos de Mayo tras una operación. “Mi hijo (Isaíac) solía pararse afuera a jugar con un palito, porque hace tres meses su mente se trastornó y estaba en proceso de recuperación. Se detenía a ver las motos y se reía”, declaró a Latina.

La señora señaló que vio a su hijo por última vez el viernes 26 de octubre, mientras tendía ropa, ya que se preparaba para visitar a su hijo mayor en el hospital. Comentó que solía dejarle S/3 para que comprara helado y comida, pues regresaba en la noche cada vez que salía. “Cuando regresé, no lo vi. Me cambié rápido para buscarlo. Tomé una moto para ir al mercado, pero no lo volví a ver”, relató.

Menor de 16 años desapareció al salir de su casa en SJL

La madre mencionó que su hijo de 16 años tenía problemas de atención y que, por ese motivo, dejó de asistir al colegio en junio de este año. “Era buen alumno, mi hijo estudiaba, sacaba buenas notas. Siempre me ayudó. Desde que su papá falleció por COVID-19, me apoyaba”, resaltó. Contó que Isaíac colaboraba con las labores del hogar desde la muerte de su padre y que siempre cuidó a su hermano menor, quien era propenso a enfermarse y padece la enfermedad de Niemann-Pick, que afecta el cerebro, los nervios y el hígado.

Vecinos y mototaxistas de la zona le dijeron a la madre que habían visto a su hijo en el paradero R28 alrededor de las 3.00 p. m., varios días después de su desaparición, cuando ella salió a buscarlo. El adolescente vestía un pantalón azul oscuro, una polera negra con una estrella blanca, un poncho y una gorra de lana tejida.

Isaíac desapareció el 26 de octubre y la última vez que lo vieron fue en un paradero en SJL. Foto: Difusión

La madre indicó que ninguno de los compañeros de su hijo del colegio José Carlos Mariátegui se ha comunicado con ella, y que las autoridades municipales del distrito no le han brindado apoyo. “Solo la Policía ha salido dos veces a patrullar desde que denuncié la desaparición”, afirmó. Recalcó que ha intensificado la búsqueda colocando fotos de su hijo en varias zonas y saliendo a buscarlo todos los días. Agregó que el menor no tenía celular ni redes sociales para poder comunicarse. Para cualquier tipo de información, puedes comunicarte al siguiente número: 927 227 705.

