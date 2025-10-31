Un ataque armado en la cevichería El Tío Paquirri, en Hualmay (Huacho), dejó tres muertos el 31 de octubre. | X

Un ataque armado en la cevichería El Tío Paquirri, en Hualmay (Huacho), dejó tres muertos el 31 de octubre. | X

Un violento ataque armado en la cevichería El Tío Paquirry, ubicada en la calle Juan Barreto del distrito de Hualmay (Huacho), dejó tres muertos la tarde del viernes 31 de octubre. Según las cámaras que registraron los hechos, los sicarios llegaron a bordo de motocicletas y abrieron fuego contra un grupo de personas que almorzaba en el establecimiento. El ataque ocurrió al mediodía, horas después del atentado en el que incendiaron el carro de un comisario frente a su casa en la urbanización Los Sauces.

Las víctimas fueron identificadas como Ismael Soria Vargas, trabajador de la Municipalidad Distrital de Santa María, y los hermanos Jorge Luis y Carlos Jesús Espinoza Reyes, quienes compartían una mesa en el restaurante al momento del atentado. Agentes de la División de Criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recoger evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del triple homicidio.

Imágenes del triple crimen

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el instante en que un sujeto armado, con casco puesto, ingresa al local y dispara a quemarropa contra los comensales. En la grabación también se observa cómo algunos intentan huir, mientras el agresor continúa disparando antes de escapar.

Familiares de las víctimas llegaron al establecimiento entre lágrimas y exigieron justicia y mayor presencia policial ante el incremento de la violencia en la zona. Vecinos incluso solicitaron que se decretara el estado de emergencia. Hualmay figura entre los distritos de mayor índice de criminalidad en la provincia de Huaura, según el último informe del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.

A través de un comunicado, la Municipalidad Distrital de Santa María lamentó el fallecimiento de su colaborador Ismael Soria Vargas y rechazó los actos de violencia que afectan a la población. Además, exhortó a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables del ataque.

Municipalidad de Santa María.

