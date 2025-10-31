La mujer había sido interrogada junto a su esposo por un robo que no cometió. Foto: Composición LR

La mujer había sido interrogada junto a su esposo por un robo que no cometió. Foto: Composición LR

Dolores, una portera peruana de 68 años, terminó siendo parte de una investigación policial en la ciudad de Madrid junto a su esposo Armando, también peruano, por haber encontrado por error una valiosa pintura de Pablo Picasso valorizada en 600.000 euros y que había sido reportada como desaparecida.

La mujer, quien labora en un edificio de la ciudad junto a su esposo hace más de 20 años, creyó que la valiosa obra de arte era un espejo. Sin embargo, luego de encontrarlo en el portón del edificio, decidió guardarlo en el mismo lugar y esperar a que alguien reclamara por él.

La desaparición del cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra' y la alarma internacional

El cuadro 'Naturaleza muerta con guitarra', valorizado en más de 600.000 euros, iba a ser trasladado desde Madrid a Granada para una exposición, pero el envío nunca llegó a su destino. Por ello, se desató una investigación por presunto robo que mantuvo en alarma a las autoridades internacionales.

El 6 de octubre, los organizadores de la muestra 'Bodegón La eternidad de lo inerte' notaron la falta de esta pieza clave al desembalar las 56 obras enviadas desde la capital. Pese a que la entrega se realizó bajo vigilancia, la ausencia de numeración en los embalajes dificultó un control preciso del inventario. Luego de 4 días, se presentó una denuncia formal por la desaparición del Picasso, lo que llevó a las autoridades de Madrid a incluir este hecho en la base internacional de arte robado.

El hallazgo de la obra en manos inocentes

La investigación dio un giro de 180 grados cuando los agentes rastrearon el último paradero conocido del envío: un edificio en Chamartín, al norte de Madrid. Allí, se descubrió que el paquete había sido olvidado en el portón por los transportistas, donde Dolores y Armando, lo encontraron.

Dolores, al ver el bulto bien envuelto, pensó que se trataba de un pedido extraviado y decidió guardarlo hasta que alguien lo reclamara. Veinte días después, la policía llegó a su hogar y los interrogó durante horas, tratándolos como sospechosos de tráfico internacional de arte. “Nosotros qué íbamos a saber. Pensé que era un espejo”, expresó Dolores, aún impactada por la experiencia. Durante ese tiempo, el cuadro permaneció intacto en su casa.

Desaparición del Picasso a raíz de una serie de errores

Las investigaciones revelaron que la desaparición del Picasso fue resultado de una serie de errores logísticos. Los transportistas dejaron el paquete en el portal por descuido, y la falta de un sistema de identificación en la lista de obras impidió su rastreo inmediato. La obra, de 12,7 por 9,8 centímetros y creada en 1919, fue verificada por la Policía Científica, que confirmó su autenticidad y que no sufrió daños.

Finalmente, la empresa de transporte asumió su responsabilidad y el cuadro fue entregado a los organizadores de la exposición en Granada, cerrando un caso que dejó a la pareja peruana con una amarga experiencia.

