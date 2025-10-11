Peruanos en Madrid realizan plantón contra gobierno de José Jerí y Congreso de la República: "El pacto mafioso continúa"
Frente a la embajada de Perú en Madrid, ciudadanos peruanos se reunieron para alzar su voz de protesta ante la designación de José Jerí como presidente de la República, quien enfrentó una denuncia por violación sexual.
Este 11 de octubre, a las 5:00 pm (hora España), decenas de ciudadanos peruanos se autoconvocaron frente a la embajada del Perú, en Madrid, para protestar contra la designación de José Jerí Oré como presidente de la República. Así como para cuestionar el accionar del Parlamento durante la gestión de la exmandataria Dina Boluarte, vacada el pasado 10 octubre.
"Queremos que haya elecciones limpias. Cambian varas, pero no la forma de gobierno. Hay tantos ladrones en el Congreso", se oye oír a una de las asistentes a la convocatoria en un video proporcionado a este medio.
En ese sentido, ante el aumento de la inseguridad ciudadana en territorio nacional, la manifestación, organizada por las colectivas Kunturcanqui, la Casa de la Cultura Andina y Peruanxs en Madrid, también criticó el accionar de la Policía Nacional del Perú (PNP). "Para sacar a los delincuentes de las calles, hay que sacarlos del Congreso y de la Policía", increpó otro ciudadano.
"La consigna es que se vayan todos"
En el plantón estuvo presente la diputada de la Asamblea de la Comunidad de Madrid por más Madrid, Diana Paredes, quien mostró su respaldo al legítimo derecho a la protesta y criticó la designación del integrante de Somos Perú como líder del país.
"Lo que está pasando en nuestra querida tierra nos duele profundamente. La violencia política y económica se ha agravado más en estos últimos años. La caída de Dina Boluarte no es una caída fortuita, lo ha peleado y lo está peleando el pueblo en las calles. Pero también es una caída pactada por los mismos que la estaban sosteniendo en el poder. No vamos a permitir que un violador sea el presidente. Es un insulto para las mujeres", denunció.
Por su parte, en diálogo con La República, Ivette Zeballos, integrante de la colectiva Peruanxs en Madrid , también rechazó el liderazgo de Jerí. "Es un cambio de ficha, no es un cambio estructural. Además, es una afrenta en un país considerado un 'país de violadores'. Tiene que irse y se tiene reconstruirse una nueva mesa directiva y de allí debe salir un nuevo presidente de transición. Que se vayan todos es la consigna de estos días", enfatizó.
Peruanos en España respaldan marcha de la 'Generación Z'
Para este miércoles 15 de octubre, la organización de colectivos Generación Z informó que se ha convocado a una nueva marcha para exigir la renuncia de José Jerí, quien fue investigado por la Fiscalía por agresión sexual. En respuesta, ciudadanos peruanos en Madrid expresaron su respaldo a las movilizaciones.
"Hay que seguir movilizándonos por todo. La historia ya lo he enseñado, que las movilizaciones siempre nos ayudan a construir esos avances, esos logros, esos mayores derechos. El pacto mafioso continúa", recalcó Ivette.
