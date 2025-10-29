HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Huracán Melissa deja varados a 14 peruanos en Jamaica: cancillería brinda asistencia tras cierre de aeropuerto

Ante la emergencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó asistencia consular y confirmó que no hay peruanos heridos, quienes están alojados en hoteles a la espera de vuelos.

Cancillería peruana brinda apoyo a connacionales afectados por huracán en el Caribe
Cancillería peruana brinda apoyo a connacionales afectados por huracán en el Caribe

El paso del huracán Melissa por Jamaica dejó un escenario de devastación, con intensas lluvias, inundaciones y severos daños materiales. Ante esta situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó que 14 ciudadanos peruanos no lograron salir del país debido al cierre del aeropuerto de Montego Bay. En respuesta, activó de inmediato los mecanismos de asistencia consular para brindar apoyo a los compatriotas.

Mientras el Caribe continúa registrando graves daños por el fenómeno natural, la Cancillería precisó que no se han reportado peruanos heridos ni afectados físicamente. Los connacionales permanecen alojados en distintos hoteles, a la espera de la reapertura del terminal aéreo y de la normalización de los vuelos.

Cancillería brinda asistencia a peruanos y evalúa retorno para el 5 de noviembre

El huracán llegó a Jamaica como ciclón de categoría 5 antes de perder intensidad, lo que provocó la declaración de emergencia nacional en toda la isla. Por ello, el Consulado General del Perú en Panamá, con jurisdicción en Jamaica, y la Agente Consular Honoraria en Montego Bay pusieron a disposición de la comunidad peruana canales de contacto y atención, registrando a los connacionales y brindándoles asistencia primaria.

Según información de las autoridades jamaicanas, las operaciones aéreas aún no se han restablecido por completo debido a los daños en el aeropuerto, y se prevé que los vuelos de retorno al Perú puedan reanudarse el 5 de noviembre. La Cancillería peruana informó que continuará brindando asistencia a los ciudadanos afectados, asegurando alojamiento temporal y su pronto retorno.

