Hincha peruano cumple su sueño al lograr ver al Arsenal en vivo y protagoniza momento emotivo con reportera: ''Es mi equipo desde niño''
Visiblemente emocionado, el hincha peruano identificado como Piero Palomino reveló a Sky Sports su pasión por el equipo londinense y expresó que se siente identificado con el club 'gunner' desde niño.
Un hincha peruano vivió uno de los momentos más importantes de su vida tras visitar el Emirates Stadium, escenario del Arsenal y considerado uno de los recintos deportivos más populares de la Premier League. El joven llegó a Londres, capital de Inglaterra, con un solo objetivo: presenciar en vivo un partido de los 'gunners'.
La entrevista que conmovió a la periodista inglesa
Antes de ingresar al estadio para presenciar el partido que los 'gunners' ganaron por 2-0 ante el Brighton Hove Albion por la Carabao Cup, una periodista del medio británico Sky Sports se le acercó para preguntarle de dónde venía y cómo nació su hinchaje por el equipo del 'norte de Londres'. El joven identificado como Piero Palomino respondió con mucha emoción: ''Vengo desde Perú solo por el equipo. Es mi equipo desde que era un niño'', afirmó.
Asimismo, recordó con nostalgia a aquellos emblemáticos jugadores que pasaron por las filas del club del barrio de Holloway. Además, explicó que había estado ahorrando durante todo este tiempo con la finalidad de cumplir uno de los sueños que más anhelaba desde pequeño: ''Cuando era niño, recuerdo prendía la TV para ver los partidos del Arsenal. Veía a Santi Cazorla y a Samir Nasri'', declaró.
La primera gran desilusión que vivió con el fútbol
El aficionado peruano también compartió su primera desilusión futbolística: aquella final perdida de la UEFA Champions League en la temporada 2005/06, cuando el cuadro londinense cayó ante el Barcelona: ''La primera vez que lloré por fútbol fue cuando perdimos con Barcelona en la final de la Champions. Fue terrible'', recordó.
Mientras era entrevistado, cantó con entusiasmo el himno del Arsenal, 'The Angel', y coreó la frase “North London Forever”, llevándose un memorable recuerdo cuando pisó por primera vez el Emirates Stadium.
Un memorable momento en el Emirates Stadium
A través de su cuenta de Instagram, el joven peruano hincha del Arsenal compartió el inolvidable momento que vivió dentro del recinto deportivo. En el post, enfocó a Bukayo Saka, uno de los jugadores más destacados del equipo dirigido por Mikel Arteta. En la descripción, colmó de elogios al jugador del cuadro 'cañonero' y de la selección de Inglaterra: “Hoy tuve la suerte de ver a mi jugador favorito a tan solo unos metros de mí”, escribió.