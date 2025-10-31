HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Deportes

Hincha peruano cumple su sueño al lograr ver al Arsenal en vivo y protagoniza momento emotivo con reportera: ''Es mi equipo desde niño''

Visiblemente emocionado, el hincha peruano identificado como Piero Palomino reveló a Sky Sports su pasión por el equipo londinense y expresó que se siente identificado con el club 'gunner' desde niño.

El hincha peruano no ocultó su satisfacción tras visitar el estadio del Arsenal, club al que es hincha desde niño.
El hincha peruano no ocultó su satisfacción tras visitar el estadio del Arsenal, club al que es hincha desde niño. | Foto: composición LR/Sky Sports/IG - Piero Palomino

Un hincha peruano vivió uno de los momentos más importantes de su vida tras visitar el Emirates Stadium, escenario del Arsenal y considerado uno de los recintos deportivos más populares de la Premier League. El joven llegó a Londres, capital de Inglaterra, con un solo objetivo: presenciar en vivo un partido de los 'gunners'.

La entrevista que conmovió a la periodista inglesa

Antes de ingresar al estadio para presenciar el partido que los 'gunners' ganaron por 2-0 ante el Brighton Hove Albion por la Carabao Cup, una periodista del medio británico Sky Sports se le acercó para preguntarle de dónde venía y cómo nació su hinchaje por el equipo del 'norte de Londres'. El joven identificado como Piero Palomino respondió con mucha emoción: ''Vengo desde Perú solo por el equipo. Es mi equipo desde que era un niño'', afirmó.

PUEDES VER: Abuelito hincha de Universitario celebra eufórico el tricampeonato en su casa: “Lo vi dos veces en mi vida”

lr.pe

Asimismo, recordó con nostalgia a aquellos emblemáticos jugadores que pasaron por las filas del club del barrio de Holloway. Además, explicó que había estado ahorrando durante todo este tiempo con la finalidad de cumplir uno de los sueños que más anhelaba desde pequeño: ''Cuando era niño, recuerdo prendía la TV para ver los partidos del Arsenal. Veía a Santi Cazorla y a Samir Nasri'', declaró.

La primera gran desilusión que vivió con el fútbol

El aficionado peruano también compartió su primera desilusión futbolística: aquella final perdida de la UEFA Champions League en la temporada 2005/06, cuando el cuadro londinense cayó ante el Barcelona: ''La primera vez que lloré por fútbol fue cuando perdimos con Barcelona en la final de la Champions. Fue terrible'', recordó.

PUEDES VER: Hincha del Real Madrid se emociona al hablar de Jefferson Farfán: "El 10 de la calle"

lr.pe

Mientras era entrevistado, cantó con entusiasmo el himno del Arsenal, 'The Angel', y coreó la frase “North London Forever”, llevándose un memorable recuerdo cuando pisó por primera vez el Emirates Stadium.

Un memorable momento en el Emirates Stadium

A través de su cuenta de Instagram, el joven peruano hincha del Arsenal compartió el inolvidable momento que vivió dentro del recinto deportivo. En el post, enfocó a Bukayo Saka, uno de los jugadores más destacados del equipo dirigido por Mikel Arteta. En la descripción, colmó de elogios al jugador del cuadro 'cañonero' y de la selección de Inglaterra: “Hoy tuve la suerte de ver a mi jugador favorito a tan solo unos metros de mí”, escribió.

Notas relacionadas
Hincha va al Mundial de Clubes con su polo de Alianza Lima y se emociona al ver a joven con la misma camiseta: “Estamos en todos lados”

Hincha va al Mundial de Clubes con su polo de Alianza Lima y se emociona al ver a joven con la misma camiseta: “Estamos en todos lados”

LEER MÁS
Hincha peruano lleva foto de su esposa al estadio para apoyar a la Bicolor: "Compré entradas, pero ella falleció"

Hincha peruano lleva foto de su esposa al estadio para apoyar a la Bicolor: "Compré entradas, pero ella falleció"

LEER MÁS
¡Una leyenda! Reaparece hincha peruano que confrontó a árbitro y criticó eliminación del Mundial 2014

¡Una leyenda! Reaparece hincha peruano que confrontó a árbitro y criticó eliminación del Mundial 2014

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álex Valera apuntó contra Eddie Fleischman por afirmar que no hay antidoping tras tricampeonato de Universitario: "Todo tiene un límite"

Álex Valera apuntó contra Eddie Fleischman por afirmar que no hay antidoping tras tricampeonato de Universitario: "Todo tiene un límite"

LEER MÁS
Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

LEER MÁS
Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

LEER MÁS
Reimond Manco admite que le gustó que en Universitario bailaran el Gallo Negro durante festejos: "Reconocen que Alianza Lima es un grande"

Reimond Manco admite que le gustó que en Universitario bailaran el Gallo Negro durante festejos: "Reconocen que Alianza Lima es un grande"

LEER MÁS
Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

LEER MÁS
'Zlatan' Fernández arremetió contra Rodrigo Ureña por declaraciones sobre Alianza Lima: "Ten respeto"

'Zlatan' Fernández arremetió contra Rodrigo Ureña por declaraciones sobre Alianza Lima: "Ten respeto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Deportes

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Palmeiras vs LDU EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

¿A qué hora juegan Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver la Copa Sudamericana 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025