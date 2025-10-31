HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Hombre intentó recoger encomienda con ocho cráneos humanos y fue detenido en Cusco: fiscalía investiga tráfico de bienes culturales

Los policías encontraron ocho cráneos humanos en cajas enviadas desde Lima, registradas a nombre de Diego Dueñas, quien se presentó para recogerlas.

El intervenido en Cusco sostiene que los cráneos eran para estudios odontológicos, aunque la investigación sugiere un posible tráfico de bienes culturales.
El intervenido en Cusco sostiene que los cráneos eran para estudios odontológicos, aunque la investigación sugiere un posible tráfico de bienes culturales. | PNP

Agentes de la División de Antidrogas de Cusco detuvieron a un hombre implicado en el presunto traslado ilegal de restos óseos humanos. La intervención se realizó en el local de la empresa Molina Cargo Express S.A.C., ubicado en la avenida Industrial del distrito de Santiago, durante un operativo rutinario de control de encomiendas.

Los policías hallaron dos cajas rotuladas con el nombre de Diego Dueñas, que contenían ocho cráneos humanos distribuidos en bolsas plásticas. Según la documentación, los paquetes habían sido enviados desde Lima por Roberto Alejandro García.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Cráneos hallados en la encomienda en Cusco. La Fiscalía investiga los hechos.

Cráneos hallados en la encomienda en Cusco. La Fiscalía investiga los hechos.

PUEDES VER: Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

lr.pe

Intervención policial

Cuando Diego Dueñas acudió al establecimiento para recoger los paquetes, fue detenido en flagrancia por el presunto delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

“Se trata de restos arqueológicos prehispánicos que habrían sido adquiridos por la enamorada del intervenido a un vendedor de libros en Lima”, señaló el coronel PNP. Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco.

PUEDES VER: "Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

lr.pe

Detenido dijo que eran cráneos para estudiar

El oficial agregó que el intervenido manifestó haber adquirido los cráneos con fines de estudio de odontología, aunque no se descarta un presunto tráfico de bienes culturales. Tras las diligencias iniciales, Dueñas fue liberado y mantiene la condición de citado en la investigación.

El Ministerio Público y un perito del Gabinete de Antropología Física de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco asumieron las pericias para determinar el origen y autenticidad de los restos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

LEER MÁS
"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

"Limpias espirituales" por videollamada en Perú: la nueva modalidad de extorsión que alarma en ciudades como Cusco y Chiclayo

LEER MÁS
Tragedia en Cusco: tres fallecidos tras caída de helicóptero de Helisur en planta de gas

Tragedia en Cusco: tres fallecidos tras caída de helicóptero de Helisur en planta de gas

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

LEER MÁS
¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

¿Este 3 de noviembre es feriado o día no laborable en Perú? El calendario oficial de descansos 2025 lo aclara

LEER MÁS
Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

Dejan explosivo en sede del Poder Judicial de Ate y carta que exige no liberar a cabecilla de banda de extorsionadores

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

Las vías expresas inconclusas de López Aliaga dejan caos, tráfico y accidentes al norte y sur de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Sociedad

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Triple asesinato en cevichería de Huacho: sicario disparó contra trabajador municipal y dos hermanos mientras comían

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025