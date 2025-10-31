El intervenido en Cusco sostiene que los cráneos eran para estudios odontológicos, aunque la investigación sugiere un posible tráfico de bienes culturales. | PNP

Agentes de la División de Antidrogas de Cusco detuvieron a un hombre implicado en el presunto traslado ilegal de restos óseos humanos. La intervención se realizó en el local de la empresa Molina Cargo Express S.A.C., ubicado en la avenida Industrial del distrito de Santiago, durante un operativo rutinario de control de encomiendas.

Los policías hallaron dos cajas rotuladas con el nombre de Diego Dueñas, que contenían ocho cráneos humanos distribuidos en bolsas plásticas. Según la documentación, los paquetes habían sido enviados desde Lima por Roberto Alejandro García.

Cráneos hallados en la encomienda en Cusco. La Fiscalía investiga los hechos.

Intervención policial

Cuando Diego Dueñas acudió al establecimiento para recoger los paquetes, fue detenido en flagrancia por el presunto delito contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

“Se trata de restos arqueológicos prehispánicos que habrían sido adquiridos por la enamorada del intervenido a un vendedor de libros en Lima”, señaló el coronel PNP. Walter Poma, jefe de la Divincri Cusco.

Detenido dijo que eran cráneos para estudiar

El oficial agregó que el intervenido manifestó haber adquirido los cráneos con fines de estudio de odontología, aunque no se descarta un presunto tráfico de bienes culturales. Tras las diligencias iniciales, Dueñas fue liberado y mantiene la condición de citado en la investigación.

El Ministerio Público y un perito del Gabinete de Antropología Física de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco asumieron las pericias para determinar el origen y autenticidad de los restos.

