Turismo

Los majestuosos Caminos del Inca rumbo a Machu Picchu figuran entre los mejores recorridos del mundo

Este ancestral sendero abarca aproximadamente 43 kilómetros y requiere cuatro días para completarse, ofreciendo una combinación única de historia y aventura en los Andes peruanos.

La revista Time Out destaca el Camino del Inca a Machu Picchu como uno de los senderos más lindos del mundo.
La revista Time Out destaca el Camino del Inca a Machu Picchu como uno de los senderos más lindos del mundo.

La majestuosa ruta de los Caminos del Inca hacia Machu Picchu se consolida entre los mejores recorridos del mundo. Gracias a su imponente riqueza natural y al fascinante trayecto que permite explorar paisajes únicos de los Andes peruanos, este ancestral sendero figura hoy en el top 10 de las rutas más bellas del planeta, según la revista Time Out.

El camino que conduce a Machu Picchu es destacado por la revista británica por los famosos lugares arqueológicos que se pueden visualizar durante el recorrido. Foto: Viator

El camino que conduce a Machu Picchu es destacado por la revista británica por los famosos lugares arqueológicos que se pueden visualizar durante el recorrido. Foto: Viator

¿Cuántos kilómetros recorre los Caminos del Inca hacia Machu Picchu?

El histórico Camino Inca hacia Machu Picchu abarca aproximadamente 43 kilómetros y, según destacó la revista Time Out, la travesía completa suele realizarse en cuatro días. Este recorrido, considerado uno de los más espectaculares del mundo, combina historia, naturaleza y aventura en una experiencia única.

Sin embargo, los expertos recomiendan estar en buen estado físico antes de emprender el viaje, ya que el ascenso al Paso de la Mujer, uno de los tramos más exigentes de la ruta, representa un verdadero desafío incluso para los excursionistas más experimentados. Quienes logran superarlo son recompensados con vistas imponentes de los Andes y la inolvidable llegada a la majestuosa ciudadela inca de Machu Picchu.

¿Qué famosos lugares arqueológicos se puede visualizar durante el recorrido?

A lo largo del recorrido, los amantes del trekking pueden maravillarse con importantes sitios arqueológicos que forman parte del legado del Tahuantinsuyo, como Llactapata, Runkurakay, Sayacmarca, Phuyupatamarca y Wiñaywayna, todos enclavados entre montañas cubiertas de neblina y exuberante vegetación.

En medio de este entorno natural, la ruta también ofrece vistas privilegiadas del Valle Sagrado de los Incas y del río Urubamba, que acompañan el camino antes de llegar a la emblemática Puerta del Sol (Inti Punku), punto desde el cual se revela por primera vez la majestuosa silueta de Machu Picchu.

¿Cuánto cuesta hacer el recorrido desde el Camino del Inca a Machu Picchu?

Ir a Machu Picchu a través del Camino Inca puede resultar un desafío para los aventureros que se animan a completar esta exigente travesía. Según información de la página oficial Boletos Machu Picchu, el costo por recorrer el sendero durante cuatro días oscila entre US$580 y US$600, dependiendo del tipo de visitante: estudiantes universitarios y/o menores de edad, así como adultos, respectivamente. Este precio incluye los permisos, el ingreso al santuario histórico y los servicios de guía autorizados, imprescindibles para garantizar una travesía segura y regulada.

Por otro lado, para aquellos que solo quieren recorrer el sendero por dos días, el precio es de US$500 para adultos y US$480 para los estudiantes o menores de edad.

¿Qué recomendaciones se necesita saber para realizar la travesía?

De acuerdo con la revista Time Out, se recomienda a los visitantes reservar con suficiente anticipación su cupo para ingresar al Camino Inca, ya que los permisos son limitados y se agotan rápidamente cada temporada. Además, es obligatorio portar el pasaporte durante todo el trayecto, requisito necesario para los controles de ingreso en los puntos establecidos por las autoridades del parque.

Asimismo, los expertos aconsejan visitar entre mayo y septiembre, así como aclimatarse previamente y mantener una buena condición física para evitar el soroche o mal de altura, que puede causar fatiga, mareos y malestar general durante la travesía. Prepararse adecuadamente no solo garantiza una experiencia segura, sino que también permite disfrutar al máximo de la riqueza cultural y natural de este emblemático recorrido.

Finalmente, llevar dispositivos de energía es importante, ya que durante el recorrido se transcurre por lugares muy remotos y de difícil acceso a la red eléctrica y a la señal telefónica.

