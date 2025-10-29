Mujer busca a su hijo de 6 años desaparecido tras asistir a fiesta con su padre en Tingo María

El 8 de abril, Mikael Segovia Crispin (25) asistió junto a su hijo, de iniciales A.Y.N.S.V (6), a la fiesta de la esposa de su entonces jefe Juan Daniel Villogas Espinoza (32), Melinda Chávez Tucto, y nunca más se volvió a saber de ellos, o al menos del menor. El 19 de abril, se halló el supuesto cadáver del padre de familia, aunque su pareja Grecia Melisa Angie Vitiri Almerco (23) denuncia que su familia no le permitió ver el cuerpo. Luego de seis meses de intensa búsqueda, en el que la joven madre ha viajado a zonas de Huánuco, Arequipa, Junín y Lima tras ser alertada de la presencia de su hijo, aún hay muchas dudas y pocas respuestas sobre este caso.

Padre e hijo desaparecen en Tingo María tras asistir a un cumpleaños

Según el parte policial de la denuncia interpuesta por Grecia Vitiri Almerco el 10 de abril, su conviviente Mikael Segovia desapareció la tarde del 8 de abril tras salir de su domicilio en compañía de su hijo con dirección a su trabajo, en la empresa Marvisur. Al no regresar a su domicilio y no responder las reiteradas llamadas telefónicas, la mujer le preguntó a la madre de su pareja si había visto.

Su suegra le respondió que, luego de consultar al encargado de la empresa sobre la situación del joven de 25 años, este le indicó que Mikael salió del trabajo aquel día a las 20 horas con dirección a un cumpleaños en el sector de Aguas Verdes. Tras interponer la denuncia, la Policía puso en conocimiento del caso al fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial penal Corporativa de Leoncio Prado, Milton Jiménez Bonilla.

Denuncia policial de la desaparición de A.Y.N.S.V y Mikael Segovia. Foto: La República.

El 14 de abril, Gilder Segovia Vergara (55), padre de Mikael, denunció a Grecia Vitiri por la desaparición de su hijo y de su nieto. Según su declaración, el día de los hechos su nuera le indicó que recibió una llamada de Juan Daniel Villogas Espinoza, quien le advertía que los desaparecidos se encontraban secuestrados en una vivienda vacía ubicada en Aguas Verdes. Sin embargo, tras acudir al lugar, no hallaron a nadie.

Asimismo, sostuvo que le pareció sospechosa su actitud por no acudir a la cita del instructor policial para recabar su declaración luego de presentar su denuncia, así como el hecho de que interponga la denuncia dos días después de lo sucedido y que tomó conocimiento del caso por la madre de su nuera, el 10 de abril.

En conversación con La República, Grecia Vitiri señaló que cinco días después se encontró el supuesto cadáver de su pareja flotando en el río Huallaga y denunció que la familia de su conviviente no le permitió ver al fallecido. “El cuerpo lo reconoció la familia de mi pareja, más a mí no me dejaron ver. No querían que yo lo vea. El fiscal dio la potestad solo a su familia (…). Su familia lo llevó a la sierra de Huánuco, por Sumarán, me han dicho que lo han enterrado”, expresó.

Madre busca a su hijo por todo el Perú

La mujer de 23 años detalló para este medio que ha buscado a su hijo A.Y.N.S.V en Huánuco, así como en los distritos de Pichanaqui, Mazamari, Satipo, en Junín; en Chala, Relave y Camaná, en Arequipa; y en Villa el Salvador, en Lima. “Cada vez que me pasaban información, yo volaba al toque porque sabes que es estar desesperada por mi hijo y no puedo estar tranquila”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que los padres de su pareja no muestren interés en la búsqueda del menor y lamentó que no recibió apoyo de las autoridades municipales a las que solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad sobre los lugares donde recibió información del paradero de A.Y.N.S.V.

A.Y.N.S.V mide 1.05 metros, es de tez trigueña y tiene cabello castaño oscuro, así como una cicatriz en la ceja del lado derecho. Foto: La República.

Por su parte, Rodrigo Nobecilla, abogado de Grecia Vitiri, reveló que la madre de familia ha recibido amenazas de parte de la familia de su esposo y de su exjefe. “Le dicen que no pregunte, que deje las cosas ahí, que no vaya y pregunte. Acá hay bastantes cosas que investigar porque acá de última no se puede desaparecer en un cumpleaños el esposo y un niño, y que el tema quede impune, sin explicación”, mencionó.