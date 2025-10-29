HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Mujer busca a su hijo de 6 años desaparecido tras asistir a fiesta con su padre en Tingo María: “Mi pareja apareció fallecido en abril"

Grecia Vitiri Almerco está buscando a su hijo desde hace seis meses y denuncia que la muerte de su conviviente se dio en condiciones extrañas, debido a que sus suegros no le permitieron ver el cadáver su pareja.

Mujer busca a su hijo de 6 años desaparecido tras asistir a fiesta con su padre en Tingo María
Mujer busca a su hijo de 6 años desaparecido tras asistir a fiesta con su padre en Tingo María | Foto: composición LR

El 8 de abril, Mikael Segovia Crispin (25) asistió junto a su hijo, de iniciales A.Y.N.S.V (6), a la fiesta de la esposa de su entonces jefe Juan Daniel Villogas Espinoza (32), Melinda Chávez Tucto, y nunca más se volvió a saber de ellos, o al menos del menor. El 19 de abril, se halló el supuesto cadáver del padre de familia, aunque su pareja Grecia Melisa Angie Vitiri Almerco (23) denuncia que su familia no le permitió ver el cuerpo. Luego de seis meses de intensa búsqueda, en el que la joven madre ha viajado a zonas de Huánuco, Arequipa, Junín y Lima tras ser alertada de la presencia de su hijo, aún hay muchas dudas y pocas respuestas sobre este caso.

Padre e hijo desaparecen en Tingo María tras asistir a un cumpleaños

Según el parte policial de la denuncia interpuesta por Grecia Vitiri Almerco el 10 de abril, su conviviente Mikael Segovia desapareció la tarde del 8 de abril tras salir de su domicilio en compañía de su hijo con dirección a su trabajo, en la empresa Marvisur. Al no regresar a su domicilio y no responder las reiteradas llamadas telefónicas, la mujer le preguntó a la madre de su pareja si había visto.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

lr.pe

Su suegra le respondió que, luego de consultar al encargado de la empresa sobre la situación del joven de 25 años, este le indicó que Mikael salió del trabajo aquel día a las 20 horas con dirección a un cumpleaños en el sector de Aguas Verdes. Tras interponer la denuncia, la Policía puso en conocimiento del caso al fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Provincial penal Corporativa de Leoncio Prado, Milton Jiménez Bonilla.

Denuncia policial de la desaparición de A.Y.N.S.V y Mikael Segovia. Foto: La República.

Denuncia policial de la desaparición de A.Y.N.S.V y Mikael Segovia. Foto: La República.

El 14 de abril, Gilder Segovia Vergara (55), padre de Mikael, denunció a Grecia Vitiri por la desaparición de su hijo y de su nieto. Según su declaración, el día de los hechos su nuera le indicó que recibió una llamada de Juan Daniel Villogas Espinoza, quien le advertía que los desaparecidos se encontraban secuestrados en una vivienda vacía ubicada en Aguas Verdes. Sin embargo, tras acudir al lugar, no hallaron a nadie. 

Asimismo, sostuvo que le pareció sospechosa su actitud por no acudir a la cita del instructor policial para recabar su declaración luego de presentar su denuncia, así como el hecho de que interponga la denuncia dos días después de lo sucedido y que tomó conocimiento del caso por la madre de su nuera, el 10 de abril.

En conversación con La República, Grecia Vitiri señaló que cinco días después se encontró el supuesto cadáver de su pareja flotando en el río Huallaga y denunció que la familia de su conviviente no le permitió ver al fallecido. “El cuerpo lo reconoció la familia de mi pareja, más a mí no me dejaron ver. No querían que yo lo vea. El fiscal dio la potestad solo a su familia (…). Su familia lo llevó a la sierra de Huánuco, por Sumarán, me han dicho que lo han enterrado”, expresó.

Madre busca a su hijo por todo el Perú

La mujer de 23 años detalló para este medio que ha buscado a su hijo A.Y.N.S.V en Huánuco, así como en los distritos de Pichanaqui, Mazamari, Satipo, en Junín; en Chala, Relave y Camaná, en Arequipa; y en Villa el Salvador, en Lima. “Cada vez que me pasaban información, yo volaba al toque porque sabes que es estar desesperada por mi hijo y no puedo estar tranquila”, sostuvo.

Asimismo, cuestionó que los padres de su pareja no muestren interés en la búsqueda del menor y lamentó que no recibió apoyo de las autoridades municipales a las que solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad sobre los lugares donde recibió información del paradero de A.Y.N.S.V.

<strong>A.Y.N.S.V</strong> mide 1.05 metros, es de tez trigueña y tiene cabello castaño oscuro, así como una cicatriz en la ceja del lado derecho. Foto: La República.

A.Y.N.S.V mide 1.05 metros, es de tez trigueña y tiene cabello castaño oscuro, así como una cicatriz en la ceja del lado derecho. Foto: La República.

Por su parte, Rodrigo Nobecilla, abogado de Grecia Vitiri, reveló que la madre de familia ha recibido amenazas de parte de la familia de su esposo y de su exjefe. “Le dicen que no pregunte, que deje las cosas ahí, que no vaya y pregunte. Acá hay bastantes cosas que investigar porque acá de última no se puede desaparecer en un cumpleaños el esposo y un niño, y que el tema quede impune, sin explicación”, mencionó.

Notas relacionadas
Video viral de policía disparando a dos ladrones no fue en Huánuco: el hecho ocurrió en Brasil

Video viral de policía disparando a dos ladrones no fue en Huánuco: el hecho ocurrió en Brasil

LEER MÁS
Huánuco: Precio del cacao cae a 16 soles tras bonanza de S/ 40.00 por kilo

Huánuco: Precio del cacao cae a 16 soles tras bonanza de S/ 40.00 por kilo

LEER MÁS
El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

El asombroso túnel andino en Perú que enlaza la sierra con la selva: oculta nichos tallados en roca y tiene 400 metros de largo

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Cusco: tres fallecidos tras caída de helicóptero de Helisur en planta de gas

Tragedia en Cusco: tres fallecidos tras caída de helicóptero de Helisur en planta de gas

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao durante el estado de emergencia? Esto anunció el gobierno de José Jerí

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
Tráfico en Lima rompe récord histórico en 'hora punta' y supera a estas ciudades de Latinoamérica, según informe

Tráfico en Lima rompe récord histórico en 'hora punta' y supera a estas ciudades de Latinoamérica, según informe

LEER MÁS
Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión figura a nombre de menor de 14 años involucrado en caso

Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión figura a nombre de menor de 14 años involucrado en caso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Sociedad

Tráfico en Lima rompe récord histórico en 'hora punta' y supera a estas ciudades de Latinoamérica, según informe

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025