Sociedad

Menor de 12 años con TDAH desapareció en San Juan de Lurigancho: fue visto por última vez en SJM

Desde su desaparición, ha pasado más de un día sin rastro. Su padre ya denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú e intensifica la búsqueda en diferentes áreas.

Thiago Pastrana desapareció en la zona de Campoy, en San Juan de Lurigancho, luego de salir de la vivienda de su padre.
Thiago Pastrana desapareció en la zona de Campoy, en San Juan de Lurigancho, luego de salir de la vivienda de su padre. | Foto: Composición LR/ Difusión

Thiago Alessandro Pastrana Huamayalli, un menor de 12 años que padece Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), desapareció en la zona de Campoy, en San Juan de Lurigancho (SJL), alrededor de las 4:50 p.m., según informó a La República su padre, Cristhian Eladio Pastrana Cáceres.

De acuerdo con lo declarado por el padre a este medio, el menor se encontraba en su vivienda hasta que, en un momento, salió y no volvió a ser visto. “Le pregunté a la gente, pero me dijeron que no lo habían visto”, señaló. Thiago lleva más de 24 horas desaparecido y su padre ya denunció el hecho ante la Policía Nacional del Perú (PNP).

lr.pe

Thiago Pastrana fue visto por última vez en San Juan de Miraflores

Según le informaron al padre, Thiago Pastrana fue visto por última vez en las inmediaciones del puente Atocongo, a la altura del Sodimac de San Juan de Miraflores (SJM). El progenitor indicó que continúan buscándolo por diversas zonas con apoyo de camionetas y autos. “Fue visto ayer en la noche y hoy también lo han vuelto a ver, justo con la misma descripción”, precisó. El menor vestía un pantalón buzo negro, un polo negro de manga corta con cuello rojo y sandalias.

Denuncia de la desaparición de Thiago Alessandro Pastrana Huamyalli. Foto: Difusión

Denuncia de la desaparición de Thiago Alessandro Pastrana Huamyalli. Foto: Difusión

Agregó que, hasta el momento, la Policía no le ha brindado ninguna información sobre el paradero del menor. Ante cualquier dato que pueda ayudar a localizarlo, se solicita comunicarse al número telefónico 459-5378 o al celular del padre, 935-466-537.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

