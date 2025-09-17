Joven que padece de esquizofrenia y depresión lleva siete días desaparecido: familia pide intensificar búsqueda

La última vez que la familia Guidino Gonzáles vio a Emmanuel fue hace ya una semana. El hombre, de 29 años, salió a pasear a la playa El Toril, en la región de Piura, y no regresó a su vivienda al atardecer, como lo hacía todos los días. Ahora sus familiares lo buscan incansablemente y piden el apoyo de las autoridades para dar con su paradero.

Emmanuel Guidino vivía junto a sus padres en el sector conocido como Paita Baja. Él recibía un tratamiento médico, ya que había sido diagnosticado con esquizofrenia y depresión. Paralizada su medicación, el hombre se encuentra en un estado de total desprotección, por lo que su familia teme por su integridad física y emocional.

Cualquier información sobre el paradero de Emmanuel Guidino, contactarse al número 932 776 203. Foto: Almendra Ruesta, La República

"A mi hermano le gusta mucho la playa; vivía solo a tres cuadras, así que siempre bajaba y se quedaba sentado en la arena. Todos lo conocen", aseguró su hermano Cesar Guidino, quien añade que les han alertado que Emmanuel habría sido visto en las zonas aledañas del complejo de mercados de Piura, cerca de la zona industrial.

Cesar pidió a la población, en caso de que lo vea, retenerlo y contactarse al número 932 776 203 perteneciente a Sharon Hernández, cuñada de Emmanuel. "Menciónenle el nombre de mi papá, Mañuco. Él les va a prestar atención para poder frenar su transitar. Mis padres están preocupados, se sienten mal", contó el hermano del hombre desaparecido.