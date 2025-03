Llamadas spam: entra en vigencia reglamento del Gobierno que en vez de prohibirlas, las oficializa

Las reiteradas llamadas telefónicas comerciales (comunicaciones spam) que a diario reciben miles de usuarios aún están lejos de llegar a su fin, pese al nuevo reglamento promovido por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

La normativa que actualiza la Ley de Protección de Datos Personales Ley N° 29733, entra en vigencia a partir de hoy lunes 31 de marzo, pero no sería suficiente para terminar las llamadas comerciales y publicitarias no autorizadas. Al contrario, el nuevo reglamento no combate el spam, sino que lo oficializa, apunta a La República el abogado y experto en defensa del consumidor Jaime Delgado.

El artículo 26 del mencionado reglamento, aprobado por el Decreto Supremo n° 016-2024, determina que las empresas podrán realizar solo una comunicación con los usuarios con el objetivo de solicitarles, por primera vez, el consentimiento para que reciban llamadas publicitarias y comerciales. De no encontrar una respuesta positiva, estarán obligadas a no utilizar sus datos ni contactarlos por llamadas telefónicas.

“Prácticamente están legalizando las llamadas spam. En vez de prohibir totalmente estas llamadas que saturan todo el día, están permitiendo a las empresas establecer un primer contacto para que usuarios den su consentimiento para hacer publicidad. Como no contestamos las llamadas, van a seguir insistiendo. Si le decimos no, van a acudir a otras líneas telefónicas para hacer lo mismo", explicó Delgado.

En cambio el código de protección al consumidor vigente, según refiere, establece que no se pueden realizar llamadas spam, salvo que el usuario las haya solicitado. "Ninguna empresa tiene que hacer llamadas previamente por su propia iniciativa. Están prohibidas", afianzó.

Para Delgado, el problema de fondo es que las empresas ya tienen otras formas legítimas de publicidad y no necesitan invadir la privacidad de los usuarios.

"Tú puedes hacer publicidad en medios, redes sociales, radio, periódico, cartel, en lo que quieras, pero tú no tienes derecho a invadir la privacidad de una persona para llamarle directamente a su número personal. Estamos siendo agredidos por delincuencia y adicionalmente están permitiendo a las empresas hacer esto; es un abuso", criticó.

Carga de prueba sobre los consumidores

De acuerdo con Dennise Laos, especialista judicial en el Poder Judicial, con el nuevo reglamento si un usuario decide negarse a recibir publicidad o prospección comercial, las empresas no podrán contactarlo nuevamente. "En caso de que insistan, la multa podría alcanzar los S/2 millones, lo que pondrá a las empresas a pensarlo dos veces. Si a pesar de la ley, sigue recibiendo llamadas indeseadas de la misma empresa, tiene derecho a denunciar", indicó.

La denuncia se realiza de forma presencial o virtual a través de la mesa de partes del Ministerio de Justicia, llamando o enviando correos. Sobre ello, Delgado cuestionó que se traslade a los consumidores la carga de probar que han rechazado las llamadas spam.

"Si te vuelven a llamar, el Indecopi decía que tenías que grabar la llamada para demostrar que ya les dijiste que no. Luego, presentar una denuncia y esperar una resolución. ¿Por qué el consumidor debe asumir esa carga del proceso legal cuando el problema se podría evitar prohibiendo de raíz estas llamadas?", señaló.

Desde la Asociación Peruana de Consumidores (Aspec), señalan que se requiere la aprobación de la ley anti-spam, por lo que solicitaron al Congreso aprobar el proyecto de ley pendiente.

"Se debe determinar un único procedimiento para lograr que haya un consentimiento adecuado: los usuarios deben contactarse con las empresas y otorgar su autorización para recibir llamadas publicitarias o comerciales. Cualquier otra opción, no solucionará el problema", apuntó Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.

Además, un entrampamiento de los call centers es que suelen llamar mediante números de teléfonos no identificados, acumulando en promedio 30 veces por día, sostiene Delgado.

"Incluso sin necesidad de aprobar esa autógrafa, Indecopi ya ha iniciado procesos y ha sancionado empresas. Es más, ni si quiera necesitaría modificar la ley. Lo que pasa es que las multas que le pone Indecopi son ridículas. La autógrafa del Congreso, que ha sido rechazada por el Ejecutivo, califica esa infracción como muy grave", expuso.

¿En qué quedó la ley que combate las llamadas spam?

El Pleno del Congreso de la República aprobó en junio de 2024 la ley que prohíbe estas llamadas y mensajes no solicitados, conocidos como "spam" para proteger a los ciudadanos de prácticas comerciales invasivas.​

La disposición prohibía el uso de call centers, llamadas automáticas, mensajes de texto o correos masivos para promocionar productos o servicios, salvo cuando el consumidor, por iniciativa propia, contacte al proveedor y otorgue su consentimiento libre, previo, informado, expreso e inequívoco para recibir publicidad.

Un mes después, el Gobierno observó la norma al considerar que es una norma incoherente con otras leyes vigentes, además que afecta el derecho del consumidor a recibir ofertas si así lo desea y puede generar problemas en la asignación de números telefónicos. "La norma contradice la Ley de Protección de Datos Personales, que permite el primer contacto siempre y cuando se obtenga el consentimiento del consumidor", sostuvo el gobierno.

"Sin este primer contacto, las empresas no pueden pedir legalmente el consentimiento del consumidor para recibir publicidad", agregó.

"El Congreso debe aprobar la autógrafa por insistencia"

La autógrafa del Parlamento propone que los "proveedores" tengan una numeración especial para hacer llamadas comerciales. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) advierte que esto puede generar problemas en la asignación de números, ya que se trata de un recurso limitado.

Delgado apuntó que el Congreso ya había aprobado una autógrafa que calificaba las llamadas spam como una infracción muy grave, con multas de hasta 450 UIT (S/2 millones 407.500). Sin embargo, el Poder Ejecutivo la observó y la rechazó. "Ahora el Congreso tiene la oportunidad de corregir esto y aprobarla por insistencia y se acaba el asunto. Está en sus manos", puntualizó.