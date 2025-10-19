HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros hoy?     
EN VIVO

🔴 Elecciones Bolivia 2025 EN VIVO: Rodrigo Paz y Jorge Quiroga se enfrentan

Economía

Huánuco: Precio del cacao cae a 16 soles tras bonanza de S/ 40.00 por kilo

La caída se atribuye al aumento de la oferta de cacao a nivel mundial, con países como Brasil, Ecuador y Colombia ampliando su producción. Autoridades y productores locales trabajan en mejorar la calidad y obtener certificaciones internacionales para mantener la competitividad del cacao huanuqueño.

Cacao peruano de gran calidad.
Cacao peruano de gran calidad.

Por Carlos Zuñiga, Inforegión

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

El precio del cacao en la región Huánuco, que durante años alcanzó niveles récord cercanos a los 40 soles por kilo, ha descendido a un promedio de entre 16 y 17 soles. Esta caída, atribuida al aumento de la oferta global, es vista por las autoridades y productores locales como un fenómeno temporal.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Según Richard Upiachihua Peña, presidente de la Mesa Técnica del Cacao y Chocolate, la baja en los precios se explica porque países productores como Brasil, Ecuador, Colombia y algunas regiones de África han incrementado su producción y oferta en el mercado internacional.

“Algunos productores de Brasil, Ecuador, Colombia, África han comenzado también a vender… después de esta bonanza se han fortalecido muchos productores, se han fortalecido muchas instituciones, como cooperativas”, afirmó.

Adaptación a un mercado globalizado

La Mesa Técnica trabaja en estrategias para enfrentar el nuevo escenario. Se impulsa la mejora en la calidad del cacao, así como la obtención de certificaciones internacionales que exigen los mercados más competitivos. “Estamos estableciendo cómo afrontar este tiempo, lo que pide el mercado, cómo trabajar para que nuestros precios no caigan”, explicó Upiachihua.

PUEDES VER: Ni Colombia ni Perú encabezan el ranking: este país domina las exportaciones de cacao en América Latina

lr.pe

El dirigente resaltó que la región Huánuco cuenta con alrededor de 18.000 hectáreas de cultivo, principalmente de las variedades CCN 51 y cacao aromático criollo, este último con alto valor comercial y en proceso de preservación.

Además, destacó la reciente realización de la primera subasta nacional de microlotes desde Huánuco, que permitió la venta de cerca de 60 toneladas de cacao fino.

Minería y producción agrícola

Sobre la posible explotación minera en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Leoncio Prado, Upiachihua aseguró que la actividad minera “no podría afectarnos ya que ellos tienen un mercado mundial ya fortalecido.”

Sin embargo, advirtió que si la minería pone en riesgo las producciones certificadas o los mercados consolidados, la Mesa Técnica no lo permitirá.

Rol del gobierno y proyección futura

El presidente de la Mesa Técnica subrayó la importancia del apoyo del gobierno regional para cerrar brechas productivas y fortalecer las cooperativas con proyectos y alianzas internacionales.

PUEDS VER: Producto ancestral de Perú en Jaén sorprendió a arqueólogos: tendría más de 6.000 años de antigüedad

lr.pe

 También mencionó la necesidad de adaptar las prácticas productivas a las exigencias de normativas internacionales, como las de la Unión Europea y Estados Unidos, que demandan productos certificados y con prácticas sostenibles.

“El mercado busca volumen y calidad, además de cumplir normativas… queremos mantener precios competitivos”, señaló Upiachihua, quien además hizo un llamado a fortalecer el consumo local de cacao y chocolate para incentivar la producción regional.

Notas relacionadas
Día Nacional del Cacao 2025 en el Perú: ¿por qué se celebra y cuáles son los beneficios para la salud?

Día Nacional del Cacao 2025 en el Perú: ¿por qué se celebra y cuáles son los beneficios para la salud?

LEER MÁS
Ni Colombia ni Perú encabezan el ranking: este país domina las exportaciones de cacao en América Latina

Ni Colombia ni Perú encabezan el ranking: este país domina las exportaciones de cacao en América Latina

LEER MÁS
Este es el producto peruano que registró más de US$300 millones en ventas por exportación en el primer trimestre de 2025, según Mincetur

Este es el producto peruano que registró más de US$300 millones en ventas por exportación en el primer trimestre de 2025, según Mincetur

LEER MÁS
¿Qué hace Indecopi con el dinero que cobra de las multas a empresas peruanas?

¿Qué hace Indecopi con el dinero que cobra de las multas a empresas peruanas?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Plin ahora permite enviar dinero por WhatsApp: transfiere al instante solo con mensajes de texto

Plin ahora permite enviar dinero por WhatsApp: transfiere al instante solo con mensajes de texto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

Afiliados de EsSalud pueden asegurar a hijos adultos mayores de 18 años: consulta los requisitos del beneficio

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 19 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 19 de octubre de 2025, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

Peruanos con DNI que terminan en una letra y el número 0 serán los primeros en presentar la solicitud de retiro de la AFP 2025: podrán acceder hasta 4 UIT

LEER MÁS
Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

Yape cambió sus términos y ahora podrá cerrar tu cuenta, sin previo aviso, si no cumples con esta condición clave

LEER MÁS
Tía María: Jaime Quito demanda la nulidad de resolución que autoriza inicio de actividades de explotación

Tía María: Jaime Quito demanda la nulidad de resolución que autoriza inicio de actividades de explotación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025: minuto a minuto del partido por la fecha 14

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

Conteo de votos de la segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, según TSE: quién va ganando las elecciones de Bolivia 2025

Economía

Gobierno perdona a la industria anchovetera y las libera del control de cuotas por "condiciones anómalas" del mar

Gremios demandan postergar cobro de tarifa única de transferencia en el aeropuerto Jorge Chávez

Intercorp construirá nuevo centro comercial en Trujillo tras el accidente del Real Plaza: será el primer mall de una marca en crecimiento

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz: "Yo usé mi arma (...) yo disparé al suelo"

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Juicio de Pedro Castillo va llegando a su fin: expresidente, Betssy Chávez y acusados serán interrogados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025