HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela
EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     EE. UU. atacó barco con droga frente a costa de Venezuela     
Sociedad

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido: pedían S/3 millones para liberarlo

César Augusto Ortiz Alponte fue asesinado en Tingo María tras permanecer secuestrado desde el 2 de septiembre. Su cuerpo fue hallado calcinado en un descampado en la localidad Santa Rosa, con signos de la brutalidad del crimen.

Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido
Delincuentes asesinan a empresario del Cacao en Tingo María tras más de 13 días desaparecido | Foto: composición LR/24horas/Tu Diario

Cuando César Augusto Ortiz Alponte llegó a Tingo María, con la intención de adquirir terrenos para cultivar cacao y plátano, nunca imaginó que pondría su vida en peligro. Aquel suceso ocurrió el 30 de agosto y dos días después –el 2 de septiembre– desapareció sin dejar rastro, luego de salir del Hotel Internacional. Con solo 42 años, días más tarde se encontraron sus restos calcinados en un descampado de la localidad de Santa Rosa, en Aguaytía.

Tras las primeras pericias policiales se reveló que detrás del asesinato estaba una banda, la cual denominaron como “Los hoteleros de la muerte”, operada por recepcionistas de un hospedaje local que facilitaron información sobre la víctima a la organización delictiva. Los criminales exigieron una suma de S/3 millones para su liberación. Al no conseguir el dinero, ejecutaron al empresario con extrema violencia.

TE RECOMENDAMOS

Sin Guión | Phillip Butters en LR

Asesinan a empresario del Cacao

La madrugada del 2 de septiembre, Ortiz Alponte salió del Hotel Internacional, ubicado en la avenida Raimondi, con dirección a la zona conocida como El Afilador, en la carretera Tingo María-Huánuco. Una cámara de seguridad filmó el último registro del empresario antes de su desaparición tras descender de un taxi que lo dejó en el grifo García.

Horas después de la desaparición, la familia recibió llamadas y mensajes de WhatsApp en los que los delincuentes advertían que, si no pagaban la suma exigida, la víctima sería mutilada. Junto a las amenazas se envió un video del hombre con los ojos vendados pidiendo ayuda. Los criminales pedían S/3 millones por la libertad del empresario y señalaron que por cada día de demora le cortarían un dedo. Asimismo, dejaron claro que de no obtener respuesta inmediata lo ejecutarían.

Una de las primeras en recibir los mensajes fue la hermana de la víctima, quien vive en Moquegua. Debido a que la familia no pudo reunir la suma solicitada, los implicados asesinaron a Ortiz, luego de torturarlo.

El fin de los “Los hoteleros de la muerte”

El Depincri Leoncio Prado inició las investigaciones del caso y pronto dieron con el paradero del grupo de recepcionistas del Hotel Internacional, quienes colaboraron directamente con la organización criminal. Según la Policía, Carlos Daniel Espinoza Domínguez sería el presunto cabecilla y tendría vínculos con la red Los Pulpos Nueva Generación.

La pesquisa arrojó que Espinoza aprovechó la amistad que tenía con Ortiz Alponte para coordinar el encuentro que lo llevaría hacia su muerte. Días antes del secuestro pidió licencia laboral y dejó a cargo a la esposa de su primo, Juan Roger Deza Espinoza, también detenido. La autoridad también detuvo a Enma López Muñoz y Thalía Ramos Romayna, recepcionistas que habrían participado en el plan para citar a la víctima y trasladarla al lugar de cautiverio.

La policía dio con el paradero de varios miembros de la banda delictiva. Foto: PNP.

La policía dio con el paradero de varios miembros de la banda delictiva. Foto: PNP.

Hallazgo de los restos

Luego de la captura de López Muñoz, la Policía pudo hallar la vivienda donde el empresario estuvo secuestrado. Seguido de ello, los agentes geolocalizaron el número telefónico de Carlos Espinoza en la zona de Santa Rosa, provincia de Padre Abad, en Ucayali.

En aquel lugar, la Policía encontró el cadaver calcinado de una persona en un descampado. Tras pasar las diligencias, se confirmó que se trataba de Ortiz Alponte, quien había sido torturado antes de ser descuartizado y enterrado. Los restos fueron trasladados a la morgue de Tingo María mientras continúan las investigaciones para encontrar con los demás implicados en el crimen.

Notas relacionadas
Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

LEER MÁS
Extorsión desde prisión: interno de penal de Piura exigía S/ 50.000 a director de colegio en Trujillo

Extorsión desde prisión: interno de penal de Piura exigía S/ 50.000 a director de colegio en Trujillo

LEER MÁS
Al menos 8 niños recibieron un impacto de bala perdida en Lima este 2025: delincuencia afecta el desarrollo infantil

Al menos 8 niños recibieron un impacto de bala perdida en Lima este 2025: delincuencia afecta el desarrollo infantil

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

LEER MÁS
Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

Chofer de bus que causó la tragedia en Vía Evitamiento: "Le dije al cobrador que se agarren porque no hay frenos"

LEER MÁS
San Marcos anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I en octubre tras ser suspendido por toma

San Marcos anuncia nuevas fechas para el examen de admisión 2026-I en octubre tras ser suspendido por toma

LEER MÁS
Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

LEER MÁS
Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

Las obras 'express' de López Aliaga no tendría estudios sólidos: 6 observadas por Contraloría y 10 quedarían inconclusas en su gestión

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ricardo Gareca no es el único en lista para dirigir a Venezuela: el otro experimentado candidato que podría ganarle el puesto al 'Tigre'

El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

Accidente en la Vía de Evitamiento: penalista asegura que la responsabilidad es de la empresa Real Star

Sociedad

Accidente en la Vía de Evitamiento: penalista asegura que la responsabilidad es de la empresa Real Star

Ingeniera, víctima de accidente en Evitamiento, quería colegiarse este año, pero terminó al borde de la muerte: tiene fractura en el cráneo

Machu Picchu podría perder su título de 'Maravilla del Mundo' por problemas en la gestión del turismo, advierte New7Wonders

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

El día que Keiko Fujimori anunció su apoyo a la reforma del sistema de pensiones: "Esto significa buenas noticias"

Juliana Oxenford sobre audios de ministros de Boluarte: ¿Dónde está la renuncia de Santiváñez? ¿Dónde está la renuncia de Arana?

Vizcarra pide al Congreso censurar a Arana y Santiváñez tras difusión de audios "¿El pacto mafioso está por encima del país?"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota