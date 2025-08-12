HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Joven desaparece tras reunirse con amigos: familia sospecha presunto homicidio en Juliaca

Royer Paul Huallpa Mamani lleva desaparecido 7 días. Según la familia, durante la búsqueda hallaron rastros de sangre en la vivienda de uno de sus amigos donde se reunieron. Piden acelerar las diligencias y detención de los principales sospechosos.


Familiares exigen celeridad en las investigaciones.
Familiares exigen celeridad en las investigaciones. | Fuente: Cinthia Alvarez / La República.

Royer Paul Huallpa Mamani (25), Un joven que trabajaba en una mina, permanece desaparecido desde el pasado jueves 7 de agosto, luego de reunirse con sus amigos, en Juliaca. La familia, angustiada por su ausencia, sospecha de un presunto homicidio, tras hallar rastros de sangre en el cuarto de uno de lo jóvenes con quienes compartió bebidas alcohólicas esa tarde.

“Mi hijo había salido para encontrarse con sus amigos. Salió cuando estaba solo con su mamá y nunca más supimos de él. No pudo desaparecer así nomás, encontramos sangre en la casa de uno de los jóvenes donde se reunieron. Ellos son los principales responsables, y también una chica que es enamorada del dueño de la casa”, contó su padre, Roger Huallpa Huayhua visiblemente afectado.

El progenitor relató que, tras la desaparición, logró ubicar a los amigos de su hijo, identificados como Gino y Brayan. Ambos admitieron haber ingerido bebidas alcohólicas esa tarde. Brayan habría asegurado retirarse antes, dejando al grupo tomando, mientras que Gino le afirmó haberse quedado dormido junto a su enamorada y no recordar cuándo se fue Paul. Según Gino, despertó cuando su madre llegó a casa y notó un charco de sangre, que fue producto de un corte en la mano de Paul.

Joven permanece desparecido desde el 7 de agosto. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.<br><br>

Joven permanece desparecido desde el 7 de agosto. Créditos: Cinthia Alvarez / La República.

La familia exige justicia y celeridad en las investigaciones. Gino y su pareja ya acudieron a declarar ante las autoridades, mientras que Brayan habría salido de la provincia el domingo pasado. Los familiares temen que ambos intenten fugarse sin responder por la desaparición, por lo que piden la culminación de las diligencias y la detención de los presuntos responsables, puesto que están convencidos de que Paul no desapareció voluntariamente sino que fue víctima de un crimen.

“Nosotros creemos que mi hijo no se fue por voluntad propia. Ellos seguramente lo asesinaron. En la mañana, cuando buscábamos evidencias, mi esposa encontró una botella rota con pelos y sangre cerca de la casa donde se reunieron. Ahí están las pruebas. Pido a la Policía y Fiscalía que terminen rápido las diligencias y que los capturen”, insistió el padre del joven desaparecido.

